Santos inicia preparação para clássico contra o Palmeiras; Neymar faz regenerativo
Camisa 10 atuou durante 30 minutos no empate diante do Fortaleza
O Santos se reapresentou nesta segunda-feira (3), após um dia de folga. O Peixe segue pressionado no Campeonato Brasileiro e ainda não conseguiu se afastar da zona de rebaixamento.
O Alvinegro Praiano ocupa a 16ª colocação na tabela, com apenas 33 pontos conquistados. Em 30 partidas, são oito vitórias, 13 empates e nove derrotas.
Na próxima quinta-feira (6), o Santos enfrenta o Palmeiras, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 32ª rodada da competição.
O técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com o zagueiro Luan Peres, que está suspenso. Por outro lado, o volante Souza retorna após cumprir suspensão automática.
O lateral-direito Mayke, que ficou fora da última partida por conta de uma inflamação no joelho direito, iniciou a transição física durante o treino desta segunda-feira (3), no CT Rei Pelé.
Neymar:
O camisa 10 voltou a jogar no último sábado (1), no empate por 1 a 1 diante do Fortaleza, na Vila Belmiro. Inicialmente, estava previsto atuar por no máximo 15 minutos, mas o ídolo santista ficou por quase meia hora em campo.
Neymar fez atividades na academia do CT Rei Pelé e não participou do trabalho técnico e tático. O craque já sofreu três lesões na coxa nesta temporada. A última o tirou dos gramados por 48 dias e sete rodadas do campeonato.
Apesar de ter declarado publicamente não gostar de jogar no gramado sintético, sua presença é incerta no clássico contra o time Alviverde. Vojvoda declarou, em entrevista coletiva após a partida contra o Leão do Pici, que o jogador "sente a camisa do Santos" como ninguém e que coloca as necessidades do clube em primeiro lugar.
O Peixe está a apenas dois pontos de distância da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.
