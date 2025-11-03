Santos inicia preparação para clássico contra o Palmeiras; Neymar faz regenerativo

O Santos se reapresentou nesta segunda-feira (3), após um dia de folga. O Peixe segue pressionado no Campeonato Brasileiro e ainda não conseguiu se afastar da zona de rebaixamento.

O Alvinegro Praiano ocupa a 16ª colocação na tabela, com apenas 33 pontos conquistados. Em 30 partidas, são oito vitórias, 13 empates e nove derrotas.

Na próxima quinta-feira (6), o Santos enfrenta o Palmeiras, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 32ª rodada da competição.

O técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com o zagueiro Luan Peres, que está suspenso. Por outro lado, o volante Souza retorna após cumprir suspensão automática.

O lateral-direito Mayke, que ficou fora da última partida por conta de uma inflamação no joelho direito, iniciou a transição física durante o treino desta segunda-feira (3), no CT Rei Pelé.

Mayke foi contratado pelo Santos em julho deste ano. (Fotos: Raul Baretta/ Santos FC)

Neymar:

O camisa 10 voltou a jogar no último sábado (1), no empate por 1 a 1 diante do Fortaleza, na Vila Belmiro. Inicialmente, estava previsto atuar por no máximo 15 minutos, mas o ídolo santista ficou por quase meia hora em campo.

Neymar fez atividades na academia do CT Rei Pelé e não participou do trabalho técnico e tático. O craque já sofreu três lesões na coxa nesta temporada. A última o tirou dos gramados por 48 dias e sete rodadas do campeonato.

Apesar de ter declarado publicamente não gostar de jogar no gramado sintético, sua presença é incerta no clássico contra o time Alviverde. Vojvoda declarou, em entrevista coletiva após a partida contra o Leão do Pici, que o jogador "sente a camisa do Santos" como ninguém e que coloca as necessidades do clube em primeiro lugar.

O Peixe está a apenas dois pontos de distância da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

