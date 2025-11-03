Marcelo Teixeira analisa momento do Santos e banca trabalho de Vojvoda

Mesmo com apenas duas vitórias nos últimos dez jogos, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, assegurou a continuidade do técnico Juan Pablo Vojvoda à frente da equipe.

continua após a publicidade

A declaração foi dada no último domingo (2), durante o programa Domingo Esportivo, da Santa Cecília TV, na Baixada Santista.

— Qualquer situação que ocorra nos próximos jogos, o Vojvoda será o nosso treinador. Ele faz parte do planejamento para o ano que vem - afirmou o presidente.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O Santos tem pela frente uma sequência decisiva: enfrenta o Palmeiras na próxima quinta-feira (6), no Allianz Parque, e o Flamengo no domingo (9), no Maracanã. Depois, volta a encarar o Verdão no dia 15 de novembro, na Vila Belmiro.

continua após a publicidade

Marcelo Teixeira também avaliou o trabalho do treinador, que assumiu o comando há dois meses.

— É muito bom. Ele está conhecendo o grupo, testando os jogadores que chegaram nesta janela. Temos acompanhado os treinos, e muitas vezes quem se destaca nas atividades não repete o desempenho nos jogos. Isso faz parte do processo de adaptação. Não é uma responsabilidade exclusiva do treinador, é uma questão de tempo. O importante é manter o trabalho até encontrar o formato ideal - explicou o dirigente.

Vojvoda comandou o Santos em dez partidas nesta temporada. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF Mauricio De Souza/AGIF/ Gazeta Press)

Vojvoda foi anunciado pelo clube em 22 de agosto, com contrato válido até o fim de 2026. O projeto é considerado ambicioso: o técnico faz parte do plano de reconstrução do Santos, que busca voltar a disputar competições internacionais e brigar por posições mais altas na tabela nos próximos anos.

continua após a publicidade

O argentino tem sido elogiado por jogadores e dirigentes pela postura profissional e pela intensidade nos treinos. Apesar de ter comandado o time em apenas dez partidas, a torcida reconhece uma melhora no rendimento coletivo e o crescimento individual de alguns atletas.

Carreira de Vojvoda:

Contratado pelo Fortaleza em maio de 2021, Juan Pablo Vojvoda permaneceu no comando do clube por cinco temporadas, três delas completas, somando 310 jogos, 145 vitórias, 77 empates e 88 derrotas.

No período, conquistou três vezes o Campeonato Cearense (2021, 2022 e 2023) e duas vezes a Copa do Nordeste (2022 e 2024). O argentino foi demitido após um período de instabilidade do clube na atual temporada, com a equipe na zona de rebaixamento do Brasileirão.

Sob o comando de Vojvoda, o Fortaleza disputou três edições da Copa Libertadores, algo inédito na história do clube, além de uma final da Copa Sul-Americana. Antes de chegar ao Fortaleza, o treinador teve passagens pelo futebol argentino e chileno, onde comandou o Unión La Calera.