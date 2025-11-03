Santos divulga programação da semana com foco nos duelos contra Palmeiras e Flamengo
Santos tem dura sequência pela frente no Campeonato Brasileiro
- Matéria
- Mais Notícias
O Santos divulgou nesta segunda-feira (3) a programação da semana que antecede os confrontos diante de Palmeiras e Flamengo.
Palmeiras vende mais de 30 mil ingressos para jogo contra o Santos; veja preços e onde comprar
Palmeiras
Vitor Roque é convocado pela Seleção e vira desfalque do Palmeiras contra o Santos
Palmeiras
Santos e Internacional na briga: chances atualizadas de rebaixamento no Brasileirão
Futebol Nacional
O Peixe entrou em campo no último sábado (1) e empatou por 1 a 1 com o Fortaleza, na Vila Belmiro. No domingo (2), o elenco teve folga e se reapresentou nesta segunda-feira (3), no CT Rei Pelé.
A equipe terá dois dias de atividades para se preparar para o clássico contra o Verdão, que será disputado nesta quinta-feira (6), no Allianz Parque. Após a partida, o elenco permanecerá concentrado na capital paulista e, na sexta-feira (7), viajará ao Rio de Janeiro durante a tarde.
No domingo (9), o Alvinegro Praiano enfrenta o Flamengo, às 18h30 (de Brasília), no estádio do Maracanã.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
Confira a programação da semana:
Segunda-feira (3)
Apresentação às 14h30 e treino às 15h30 no CT Rei Pelé.
Terça-feira (4)
Apresentação às 14h30 e treino às 15h30 no CT Rei Pelé.
Quarta-feira (5)
Apresentação às 14h30 e treino às 15h30 no CT Rei Pelé.
Viagem para São Paulo de noite.
Quinta-feira (6)
Palmeiras x Santos FC - Allianz Parque - 21h30.
Concentração em hotel em São Paulo após a partida.
Sexta-feira (7)
Viagem para o Rio de Janeiro de tarde.
Sábado (8)
Treino no Rio de Janeiro de tarde.
Domingo (9)
Flamengo x Santos FC - Maracanã - 18h30.
➡️ Ancelotti revela se conversou com Neymar e explica ausência em convocação da Seleção
Agenda de jogos do Santos:
32ª rodada - 06.11 - Palmeiras x Santos - 21h30 (de Brasília) - Allianz Parque
33ª rodada - 09.11 - Flamengo x Santos - 18h30 (de Brasília) - Maracanã
13ª rodada - 15.11 - Santos x Palmeiras - 21h (de Brasília) - Vila Belmiro *clássico remarcado na Data Fifa
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias