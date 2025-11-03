Santos divulga programação da semana com foco nos duelos contra Palmeiras e Flamengo

O Santos divulgou nesta segunda-feira (3) a programação da semana que antecede os confrontos diante de Palmeiras e Flamengo.

O Peixe entrou em campo no último sábado (1) e empatou por 1 a 1 com o Fortaleza, na Vila Belmiro. No domingo (2), o elenco teve folga e se reapresentou nesta segunda-feira (3), no CT Rei Pelé.

continua após a publicidade

A equipe terá dois dias de atividades para se preparar para o clássico contra o Verdão, que será disputado nesta quinta-feira (6), no Allianz Parque. Após a partida, o elenco permanecerá concentrado na capital paulista e, na sexta-feira (7), viajará ao Rio de Janeiro durante a tarde.

No domingo (9), o Alvinegro Praiano enfrenta o Flamengo, às 18h30 (de Brasília), no estádio do Maracanã.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Neymar entrou no segundo tempo do duelo entre o Santos e o Fortaleza. (Foto: Raphael Campos / Mochila Press/ Gazeta Press)

Confira a programação da semana:

Segunda-feira (3)

Apresentação às 14h30 e treino às 15h30 no CT Rei Pelé.

Terça-feira (4)

Apresentação às 14h30 e treino às 15h30 no CT Rei Pelé.

Quarta-feira (5)

Apresentação às 14h30 e treino às 15h30 no CT Rei Pelé.

Viagem para São Paulo de noite.

Quinta-feira (6)

Palmeiras x Santos FC - Allianz Parque - 21h30.

Concentração em hotel em São Paulo após a partida.

Sexta-feira (7)

Viagem para o Rio de Janeiro de tarde.

Sábado (8)

Treino no Rio de Janeiro de tarde.

Domingo (9)

Flamengo x Santos FC - Maracanã - 18h30.

➡️ Ancelotti revela se conversou com Neymar e explica ausência em convocação da Seleção

Agenda de jogos do Santos:

32ª rodada - 06.11 - Palmeiras x Santos - 21h30 (de Brasília) - Allianz Parque

33ª rodada - 09.11 - Flamengo x Santos - 18h30 (de Brasília) - Maracanã

13ª rodada - 15.11 - Santos x Palmeiras - 21h (de Brasília) - Vila Belmiro *clássico remarcado na Data Fifa