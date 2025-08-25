menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

CBF define arbitragem dos jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil

Definição dos classificados às semifinais começa nesta semana

Copa do Brasil taça
imagem cameraTaça da Copa do Brasil (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/08/2025
19:44
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira (25) a escala de arbitragem dos jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Os duelos acontecem entre os dias 27 e 28 de agosto.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Ancelotti anuncia convocação da Seleção Brasileira com surpresas

Oito times seguem na disputa pelo título do mata-mata nacional, com duelos entre: Atlético-MG e Cruzeiro; Athletico-PR e Corinthians; Vasco e Botafogo; e Fluminense e Bahia. Confira abaixo a data, horário e arbitragem de cada uma das partidas de ida dos confrontos.

Confira datas, horários e arbitragem dos jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil

Atlético-MG x Cruzeiro
Data e hora: quarta-feira, 27 de agosto, às 19h30 (de Brasília);
🏟️Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (BH);
🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC);
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Bruno Boschilia (PR);
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).

continua após a publicidade

Athletico-PR x Corinthians
Data e hora: quarta-feira, 27 de agosto, às 21h30 (de Brasília);
🏟️Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR);
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE);
🖥️ VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC).

Vasco x Botafogo
Data e hora: quarta-feira, 27 de agosto, às 21h30 (de Brasília);
🏟️Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ);
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS);
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR);
🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).

continua após a publicidade

Bahia x Fluminense
Data e hora: quinta-feira, 28 de agosto, às 19h30 (de Brasília);
🏟️Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA);
🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex Ang Ribeiro (SP);
🖥️ VAR: Kleber Lucio Gil (SC).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Copa do Brasil
Taça da Copa do Brasil (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias