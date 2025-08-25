CBF define arbitragem dos jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil
Definição dos classificados às semifinais começa nesta semana
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira (25) a escala de arbitragem dos jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Os duelos acontecem entre os dias 27 e 28 de agosto.
Oito times seguem na disputa pelo título do mata-mata nacional, com duelos entre: Atlético-MG e Cruzeiro; Athletico-PR e Corinthians; Vasco e Botafogo; e Fluminense e Bahia. Confira abaixo a data, horário e arbitragem de cada uma das partidas de ida dos confrontos.
Confira datas, horários e arbitragem dos jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil
Atlético-MG x Cruzeiro
⏰Data e hora: quarta-feira, 27 de agosto, às 19h30 (de Brasília);
🏟️Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (BH);
🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC);
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Bruno Boschilia (PR);
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).
Athletico-PR x Corinthians
⏰Data e hora: quarta-feira, 27 de agosto, às 21h30 (de Brasília);
🏟️Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR);
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE);
🖥️ VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC).
Vasco x Botafogo
⏰Data e hora: quarta-feira, 27 de agosto, às 21h30 (de Brasília);
🏟️Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ);
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS);
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR);
🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).
Bahia x Fluminense
⏰Data e hora: quinta-feira, 28 de agosto, às 19h30 (de Brasília);
🏟️Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA);
🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex Ang Ribeiro (SP);
🖥️ VAR: Kleber Lucio Gil (SC).
