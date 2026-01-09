A posição do Fluminense no meio da indefinição entre Hulk e Atlético-MG é a mesma desde dezembro. O Tricolor aguarda o desfecho entre as duas partes. Nesse meio tempo, o Flu recebeu o "ok" do estafe do jogador para negociar e partiu até para as tratativas direto com o Galo, mas o negócio só pode se concretizar após a definição do futuro do atacante. Nesta sexta-feira (9), a advogada de HuK, Marisa Alija, se pronunciou nas redes sociais, encerrando a negociação.

— Já encerramos as negociações e o jogador segue com a cabeça para os campeonatos que já estão para começar. Não temos conhecimento de nenhum seguimento entre os clubes. Qual é a dificuldade de entender isso?

A negativa de Marisa não tem a ver com o Fluminense. Hulk tem contrato com o Atlético até o fim de 2026 e já declarou que vai cumprí-lo até o fim, sem renovação posterior. A fala da advogada mostra a mesma coisa. O cumprir o contrato até o fim, porém, não significa que não existe possibilidade de saída do jogador. O clube pode optar por aceitar alguma proposta ou encerrar simplesmente encerrar o contrato. Dessa maneira, Hulk respeitaria o vínculo até o fim. Não existe nenhuma mentira na fala do jogador e de seu estafe caso ocorra uma saída.

O Fluminense entende que o jogador e o Atlético-MG seguem com a situação não resolvida e aguarda o desfecho final. O clube ainda não negocia com outro centroavantes como plano B, mas já tem nomes mapeados com a comissão técnica e o departamente de análises.

Ídolo do Atlético-MG, Hulk se tornou o principal jogador do time desde que retornou ao futebol brasileiro em 2021, após cinco temporadas na China. Nesse período, o camisa 7 soma 279 jogos, 134 gols e 52 assistências. Pelo clube, conquistou o pentacampeonato mineiro conscutivo entre 2020 e 2025, o Brasileirão e a Copa do Brasil de 2021, e a Supercopa em 2022.