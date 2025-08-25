Corinthians renova com joia da base e fixa multa milionária
Meia renovou até 31 de dezembro de 2029
O Corinthians anunciou nesta segunda-feira (25) a renovação de contrato do meio-campista André até 31 de dezembro de 2029. O novo vínculo do camisa 49, revelado na base alvinegra, estabelece multa rescisória de R$ 112 milhões para o mercado nacional e de 100 milhões de euros para o mercado internacional.
No clube desde os 10 anos, André conquistou o Paulistão Sub-17 em 2023 e a Copinha em 2024, além de ter passado por todas as categorias do Terrão.
— Estou muito feliz com esta nova meta atingida. Agora é trabalhar para, assim que surgir uma oportunidade, eu possa buscar meu espaço no elenco — disse ele, em entrevista à Corinthians TV.
Em 2025, André passou a treinar com a equipe principal e já participou de viagens oficiais, como na vitória por 3 a 2 sobre o Vasco, no último domingo (24), em São Januário, pelo Brasileirão.
Corinthians tenta proteger atletas após perder promessa para o Bahia
Recentemente, o atacante Kauê Furquim, de 16 anos, trocou o Corinthians pelo Bahia mediante pagamento de multa rescisória de R$ 14 milhões.
Os ânimos se exaltaram entre Corinthians e Bahia nas últimas semanas em uma polêmica que envolve o atacante Kauê Furquim, até então uma das maiores promessas da base alvinegra. Em suma, o Bahia pagou multa rescisória do atleta, avaliada em R$ 14 milhões. Isso corresponde a duas mil vezes o valor do salário dele. Para se ter uma ideia, a multa para transferências internacionais ultrapassa os R$ 330 milhões na cotação atual.
Não contente com a situação, o Corinthians acusou o Bahia de aliciamento em um movimento que considerou "ilícito e imoral" e rompeu relações com o clube baiano. O argumento da diretoria paulista é que o Tricolor, controlado pelo Grupo City, estaria preparando terreno para uma "transferência-ponte" para o Manchester City, da Inglaterra, principal clube do conglomerado.
Tanto o Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas de Futebol (RNRTAF) da CBF quanto o Regulamento sobre o Estatuto e a Transferência de Jogadores (RSTP) da Fifa preveem dispositivos contra as chamadas "transferências-ponte". O Corinthians, então, pretende levar o caso à entidade máxima do futebol.
