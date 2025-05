Alisson se desculpa após expulsão em jogo do São Paulo

Alisson se desculpou com os torcedores após ser expulso no jogo do São Paulo contra o Libertad na quarta-feira (14). O volante levou um vermelho direto após cometer uma falta dura com um carrinho em cima de Marcelo Fernández, aos 17 minutos do primeiro tempo. A partida terminou empatada por 1 a 1 e garantiu a vaga do Tricolor nas oitavas de final da Libertadores.

O jogador se manifestou nas redes sociais na manhã desta quinta-feira (15). Após deixar o gramado, teve seu nome gritado pela torcida do São Paulo. Na postagem, também agradeceu.

- Queria agradecer demais por todo carinho que recebi na noite de ontem. Ter meu nome gritado no estádio mesmo depois de um erro que cometi e depois ver meus companheiros lutarem tanto por essa classificação me encheu de orgulho e de alegria - disse Alisson.

- Assim como fiz ali na hora, peço aqui também desculpas. Mas são coisas que acontecem no futebol e, de maneira alguma, tive maldade e fico feliz por não ter acontecido nada grave com o outro atleta, mas isso tudo serve de lição e essa é mais uma (de muitas que ainda terei e que já tive) pra vida - completou o jogador.

Com o resultado, o São Paulo chega a 11 pontos e mantém a liderança do Grupo D. O Libertad aparece logo atrás, com 10. A equipe de Zubeldía garante, assim, a classificação antecipada para as oitavas de final da competição.

