Três torcedores do São Paulo sofreram um acidente na noite de quarta-feira (14), durante a partida contra o Libertad, no Estádio do MorumBIS. O Lance! apurou que o caso foi registrado como lesão corporal no 89º Distrito Policial.

As vítimas, da mesma família, foram atingidas por um pedaço da estrutura de uma placa que caiu do anel superior. Trata-se de um pai, de 49 anos, e dois filhos, de 17 e 26 anos. O pai e o filho mais novo sofreram lesões mais graves, enquanto o filho do meio foi atingido de raspão no braço.

A Polícia Militar esteve no estádio durante a madrugada para apurar os fatos. A reportagem também confirmou que a ocorrência foi formalmente registrada e que as vítimas foram orientadas quanto ao prazo legal para eventual representação criminal.

Segundo apuração do Lance!, a queda da placa ocorreu após ações de torcedores que batiam na estrutura durante o jogo. Após o gol de Lucca, a movimentação se intensificou e a peça acabou cedendo.

Os dois feridos com maior gravidade foram socorridos no local e deixaram o estádio de ambulância. Ambos foram encaminhados inicialmente ao Hospital do Campo Limpo e, posteriormente, transferidos para o Hospital Albert Einstein, após autorização.

➡️Torcedor alega que uma das vítimas de acidente em jogo do São Paulo está entubada

Torcedor alega que uma das vítimas de acidente em jogo do São Paulo está entubada

Um homem, que se identificou como Alexandre e filho de uma das vítimas do acidente que aconteceu no MorumBIS, publicou um vídeo nas redes sociais dando detalhes sobre o estado de saúde do pai e do irmão.

- Eu, meu pai e meu irmão estávamos assistindo o jogo. Quando o São Paulo fez o gol, uma placa da arquibancada caiu na gente. Eles foram atingidos na cabeça, desmaiou na hora. Chamamos socorro mas ninguém ajudou. Precisei invadir o campo para conseguir atenção. Só depois que o jogo acabou que foram socorrer - diz o post.

Alexandre afirma que eles tiveram fratura no crânio e que o caso de seu pai é mais grave. Segundo informações passadas pelo torcedor, ele precisou invadir o gramado do MorumBIS após o acidente para chamar a atenção da assistência médica. O rapaz aparece com o rosto manchado de vermelho, que ele diz ser sangue de seu pai.

Alexandre alega que teve dificuldade para conseguir atendimento médico para seu pai e seu irmão. De acordo com ele, os médicos só foram autorizados depois que o delegado da partida autorizou o atendimento, que teria sido feito após o apito final.

Ao que tudo indica, o pai passou por um procedimento cirúrgico na parte da manhã. Ainda não foram divulgadas atualizações sobre o estado de saúde. O L! entrou em contato com o hospital Albert Einstein, que informou que só pode se manifestar após autorização da família.

Quanto ao São Paulo, o clube está acompanhando de perto a situação com o hospital e deve atualizar o caso assim que autorizado.

Filho de vítima publicou registro nas redes sociais (Foto: Reprodução)

Confira a nota oficial publicada pelo São Paulo

O São Paulo Futebol Clube informa que está monitorando e prestando assistência aos torcedores que sofreram ferimentos causados por um incidente na Cadeira Térrea Oeste no MorumBIS, nesta quarta-feira (14), durante a partida contra o Libertad.

Após o gol marcado por Lucca no final da partida, torcedores que estavam na Arquibancada Oeste do estádio comemoraram batendo em uma placa de metal, que acabou cedendo e caindo no anel inferior do estádio. As imagens estão sendo analisadas para a identificação dos responsáveis.

Entre os feridos, estão um homem de 49 anos, que sofreu um corte na cabeça, e o seu filho, de 17 anos, que teve escoriações leves. Após primeiros socorros, ambos foram levados estáveis e conscientes para o Hospital do Campo Limpo, conforme protocolo de atendimento previamente designado para situações como esta. O Clube, no entanto, trabalha para que, se necessário, haja a transferência dos atendimentos em um outro hospital.

O São Paulo seguirá acompanhando o caso e dando suporte para que os torcedores tenham a melhor recuperação possível.

Atualização da nota oficial

O São Paulo informa que os torcedores atingidos por uma placa na noite desta quarta-feira (14), no MorumBIS, foram liberados para transferência para o Hospital Albert Einstein, onde seguirão o processo de recuperação e passarão por mais exames e cuidados necessários.

O São Paulo segue oferecendo suporte, e na torcida por uma pronta recuperação.