Futebol Nacional

CBF define arbitragem da 31ª rodada do Brasileirão

Rodada começa no sábado (1)

Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/10/2025
17:56
Arbitragem e capitães de Fluminense e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Lucas Merçon/FFC)
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), definiu nesta quinta-feira (30), a arbitragem dos jogos da 31ª rodada do Brasileirão. Os jogos começam no sábado (1), com dois jogos às 16h, e terminam no domingo (2), com o duelo entre Vasco e São Paulo.

De acordo com a entidade, os árbitros foram escolhidos considerando critérios como a fase da competição, a importância e o grau de complexidade de cada partida, além da qualificação, condicionamento físico e desempenho técnico dos juizes.

Confira a arbitragem dos jogos do Brasileirão:

Sábado, 1 de novembro

  1. 16h: Cruzeiro x Vitória - Árbitro: Jefferson Ferreira (GO)
  2. 16h: Santos x Fortaleza - Árbitro: Anderson Daronco (RS)
  3. 18h: Mirassol x Botafogo - Árbitro: Jonathan Pinheiro (RS)
  4. 21h: Flamengo x Sport - Árbitro: Fernando Mendes (PA)

Domingo, 2 de novembro

  • 16h: Bahia x Bragantino - Árbitro: Marcelo de Lima (CE)
  • 16h: Ceará x Fluminense - Árbitro: Lucas Torezin (PR)
  • 16h: Corinthians x Grêmio - Árbitro: Davi Lacerda (ES)
  • 18h: Internacional x Atlético Mineiro - Árbitro: Alex Stefano (RJ)
  • 18h30: Juventude x Palmeiras - Árbitro: Savio Sampaio (DF)
  • 20h30: Vasco x São Paulo - Árbitro: Wilton Sampaio (GO)
Anderson Daronco apitará o clássico entre Vasco e Botafogo (Foto: Mauro Pimentel/AFP)
