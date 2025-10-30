CBF define arbitragem da 31ª rodada do Brasileirão
Rodada começa no sábado (1)
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), definiu nesta quinta-feira (30), a arbitragem dos jogos da 31ª rodada do Brasileirão. Os jogos começam no sábado (1), com dois jogos às 16h, e terminam no domingo (2), com o duelo entre Vasco e São Paulo.
De acordo com a entidade, os árbitros foram escolhidos considerando critérios como a fase da competição, a importância e o grau de complexidade de cada partida, além da qualificação, condicionamento físico e desempenho técnico dos juizes.
Confira a arbitragem dos jogos do Brasileirão:
Sábado, 1 de novembro
- 16h: Cruzeiro x Vitória - Árbitro: Jefferson Ferreira (GO)
- 16h: Santos x Fortaleza - Árbitro: Anderson Daronco (RS)
- 18h: Mirassol x Botafogo - Árbitro: Jonathan Pinheiro (RS)
- 21h: Flamengo x Sport - Árbitro: Fernando Mendes (PA)
Domingo, 2 de novembro
- 16h: Bahia x Bragantino - Árbitro: Marcelo de Lima (CE)
- 16h: Ceará x Fluminense - Árbitro: Lucas Torezin (PR)
- 16h: Corinthians x Grêmio - Árbitro: Davi Lacerda (ES)
- 18h: Internacional x Atlético Mineiro - Árbitro: Alex Stefano (RJ)
- 18h30: Juventude x Palmeiras - Árbitro: Savio Sampaio (DF)
- 20h30: Vasco x São Paulo - Árbitro: Wilton Sampaio (GO)
