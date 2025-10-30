Dono da lateral direita do Fluminense, Samuel Xavier recebeu elogios de ninguém menos que Cafu, bicampeão mundial com o Brasil. O capitão do penta, que exercia a mesma função, listou os motivos pelos quais o jogador tricolor merece uma convocação.

Em números, a temporada de Samuel é a melhor da carreira: são sete gols e três assistências em 48 jogos disputados. Antes disso, teve sete participações em gols em 2023, com o Flu, e em 2018, somando desempenho por Ceará e Atlético-MG.

— Eu acredito que o Samuel Xavier tem sim, futuramente pode ter grandes oportunidades na Seleção Brasileira. Lateral típico, que vai na linha de fundo, cruza, faz gol, entra bem em diagonal, sabe ler muito bem a partida, tem força. A gente espera sim que se ele der essa continuidade que está tendo no Fluminense, tem grandes chances sim de ir para a Copa do Mundo — disse Cafu à CazéTV.

Desde que chegou ao Rio de Janeiro, em 2021, o lateral mostrou grande evolução, tornando-se, conforme disse Cafu, um "lateral típico", que defende com segurança e apoia bem o ataque, podendo atuar pelo lado ou por dentro. No Flu, o jogador aparece como meia em algumas situações, gerando espaços para os pontas infiltrarem e contribuindo com passes rápidos em profundidade.

Com o lado artilheiro aflorado no Fluminense, ganhou fama de "decisivo" — passando pelos gols na classificação para a semifinal da Libertadores de 2023, até os tentos que deram a vitória em jogos importantes em 2025.

Cafu com a taça da Copa do Mundo de 2002, pela Seleção Brasileira (Foto: AFP)

Idade pode pesar para Samuel Xavier?

Na última Data Fifa, os laterais direitos convocados por Ancelotti foram Paulo Henrique, do Vasco, e Vitinho, do Botafogo. O primeiro argumento que pesaria contra o jogador do Fluminense é a idade, já que tem 35 anos, contra 29 do vascaíno e 26 do botafoguense. No entanto, Cafu enxerga isso como uma motivação extra para Samuel.

— Eu acho que até pela idade dele, ele vai treinar mais ainda do que todo mundo para mostrar que ele realmente tem condições e capacidade de estar aonde ele estar no Fluminense, e até na Seleção. A idade não vai ser um empecilho para que ele seja convocado, eu com 36 anos estava disputando uma Copa do Mundo.

O que vem por aí para o Fluminense

O Fluminense volta a campo no domingo (2), às 16h (de Brasília), na Arena Castelão, novamente contra o Ceará, pela 31ª rodada do Brasileirão. Com 47 pontos, o Tricolor ocupa o 6º lugar na tabela, dentro da zona de classificação para a Libertadores.

