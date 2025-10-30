menu hamburguer

Corinthians

Hugo Souza é surpresa em treino do Corinthians; veja detalhes

Goleiro se recupera de lesão no ombro

Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 30/10/2025
15:43
Corinthians
(Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)
O Corinthians vive a expectativa pelo retorno de Hugo Souza, que desfalcou a equipe no triunfo sobre o Vitória por 1 a 0, no último sábado (25), pelo Campeonato Brasileiro. O goleiro se recupera de uma luxação acromio clavicular no ombro esquerdo.

O atleta iniciou a semana de molho, focando em sua recuperação física. Nesta quinta-feira (3), Hugo Souza evoluiu e realizou trabalhos com bola em campo junto ao restante do elenco. O goleiro será avaliado antes do próximo confronto do Corinthians, contra o Grêmio, pelo Brasileirão.

Corinthians
Goleiro participou da atividade com o grupo nesta quarta-feira (30) (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Desfalque importante

Hugo Souza desfalcou o Corinthians em dois dos últimos três jogos. O primeiro foi na derrota por 3 a 1 para o Santos, no dia 15 de outubro, pelo Brasileirão. Na ocasião, o goleiro cumpriu suspensão por acúmulo de cartões amarelos, o último recebido por conta de sua presença na Seleção Brasileira, em que atuou um dia antes.

Titular na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético Mineiro, no último dia 18, Hugo Souza acabou sofrendo a lesão durante a partida, que o deixou fora do confronto contra o Vitória. Felipe Longo substituiu o goleiro nestas partidas.

O elenco do Corinthians retorna aos treinamentos na manhã desta sexta-feira para o quarto dia consecutivo de preparação visando o confronto com o Grêmio. A partida, válida pela 31ª rodada do Brasileirão, será disputada neste domingo, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.

Tudo sobre

