Botafogo dá passo importante por modernização do Nilton Santos

Em mais uma ação da SAF de John Textor por reestruturação e modernização, o Botafogo inaugurou no início desta semana um espaço dedicado às categorias de base e futebol feminino. O novo escritório para a parte operacional da gestão do futebol fica no Estádio Nilton Santos.

Ao todo, profissionais de dez categorias de base do clube foram acomodados: sub-20, sub-17, sub-16, sub-15, sub-14, sub-13, sub-12, sub-11, sub-10 e sub-9. Além de profissional e sub-20 do feminino, pastas como diretoria da base, gestão técnica, supervisores, coordenação e gestão, serviço social e Botafogo Academy se instalaram no andar.

- É mais um passo de grande importância para o Botafogo. Ter um espaço totalmente reformado, identificado e estruturado para atender o futebol de base e feminino é motivo de muito orgulho. O trabalho de reestruturação que a base e o feminino vem realizando é incrível, fruto de muito esforço e dedicação por parte de todos os colaboradores, formando grandes atletas e conquistando títulos nacionais e internacionais, elevando ainda mais o nome do Botafogo. Fico muito feliz em poder estar realizando mais uma grande entrega para aqueles que trabalham com muito afinco e orgulho - disse Thairo Arruda, CEO da SAF.

No mês de abril, o Glorioso inaugurou no Estádio Nilton Santos o escritório da SAF evitando desperdício de materiais e preservando parte da estrutura.

