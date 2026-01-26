São Paulo anuncia Rafinha como novo gerente esportivo: 'Privilégio'

Em meio à crise política que se estabeleceu no Morumbis, o São Paulo anunciou oficialmente a contratação de Rafinha como novo gerente esportivo do clube. O ex-lateral atuará no dia a dia do SuperCT junto ao elenco principal.

Rafinha vai assumir o cargo deixado por Muricy Ramalho, que exercia a função com o título de coordenador. O dirigente pediu demissão no fim da última semana para cuidar da saúde.

— É um desafio para mim. Nasci no futebol, gosto de estar dentro desse ambiente, e quando o São Paulo me chama é uma convocação. Eu vou fazer o elo entre comissão técnica e diretoria, vou estar no dia a dia com os jogadores, nos treinamentos e viagens. Todo mundo sabe o carinho que tenho pelo São Paulo. Estou preparado para voltar e ajudar novamente — celebrou Rafinha.

O presidente do São Paulo, Harry Massis Junior, mantém boa relação com o ex-jogador e foi o responsável por conduzir sua chegada ao clube.

— Estou muito feliz por anunciarmos a chegada do Rafinha. Além de conhecer muito bem o grupo, é um campeão e tem o espírito vencedor que precisamos — afirmou o presidente.

Rafinha dividiu o vestiário com diversos jogadores do elenco atual, o que pode facilitar sua adaptação ao novo cargo. O ex-lateral integrou a campanha do título da Copa do Brasil de 2023 e encerrou a carreira como jogador em 2024.

— A volta do Rafinha, um profissional identificado com o clube, é extremamente oportuna e significativa para todos. É um privilégio voltar a conviver e trabalhar com ele — disse o executivo de futebol Rui Costa.

Rafinha está de volta ao São Paulo (Foto: Wesley Santos/São Paulo)

Rafinha pelo São Paulo

Campeão da Copa do Brasil de 2023 e da Supercopa Rei de 2024 como lateral-direito e capitão da equipe, o ex-jogador defendeu o São Paulo entre o início de 2022 e o fim de 2024, quando acertou sua transferência para o Coritiba, clube onde iniciou e encerrou a carreira como atleta.

Após a segunda passagem pela equipe paranaense, Rafinha foi contratado como comentarista esportivo do Grupo Globo, função que exerceu até retornar ao São Paulo.

Pelo Tricolor, realizou o sonho de atuar pelo clube do coração durante três temporadas. Ao todo, disputou 117 partidas, marcou um gol na campanha do título da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, no MorumBIS, pelas quartas de final, deu cinco assistências e foi eleito o melhor lateral-direito do Campeonato Paulista de 2022, além de integrar a seleção da Copa do Brasil de 2023.

