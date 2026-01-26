Harry Massis, presidente do São Paulo, explicou os motivos para a negociação envolvendo a saída do volante Alisson para o Corinthians ainda não ter sido concluída. O jogador já se despediu dos companheiros no Tricolor, mas ainda não foi anunciado oficialmente.

Segundo o cartola tricolor, em entrevista à "TV Record", o clube paulista aguarda o pagamento de R$ 1 milhão para que o acordo seja efetivado.

— Eles nos pagando R$ 1 milhão agora pelo empréstimo e mais R$ 500 mil lá na frente, acho que em outubro ou novembro, ele vai fazer essa temporada no Corinthians. Enquanto não houver esse pagamento, ele é jogador do São Paulo. Por enquanto, não está nada fechado. Amanhã (segunda-feira) vamos ver se esse dinheiro vai cair na conta — disse.

A negociação também prevê outras bonificações. Em caso de compra em definitivo, o Corinthians deverá desembolsar 2,5 milhões de euros. Caso Alisson atinja 25 partidas com pelo menos 45 minutos em campo, haverá um adicional de 250 mil euros. Além disso, se for relacionado para algum clássico contra o São Paulo, o clube alvinegro terá de pagar mais R$ 2 milhões.

— Foi uma negociação muito boa para o São Paulo. Vai ser um empréstimo de um ano no valor total de R$ 1,5 milhão. Se ele atingir 25 partidas, inclusive jogando pelo menos meio tempo, o Corinthians vai ter que pagar mais 250 mil euros. Se o Corinthians quiser utilizá-lo contra o São Paulo, vai ter que pagar mais R$ 2 milhões. Ele é muito amigo do Dorival e não quer mais jogar no São Paulo — seguiu.

Harry Massis, presidente do São Paulo (Foto: Vinicius Nunes/Agência F8/Gazeta Press)

Alisson se despediu do elenco do São Paulo

Embora o Tricolor ainda precise receber o valor para que Alisson assine contrato, o jogador já se despediu e comunicou sua decisão aos companheiros. No Corinthians, chega para ocupar a vaga deixada por Maycon, que se transferiu para o Atlético-MG. Dorival Júnior elogiou Alisson e destacou que o atleta reforça o elenco.

Nesta temporada, o Corinthians já anunciou as contratações de Gabriel Paulista, Pedro Milans e Matheus Pereira.

