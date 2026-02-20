Pouso Alegre x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações da semifinal do Campeonato Mineiro
As equipes decidirão uma vaga na final do Campeonato Mineiro
Com a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro enfrentará o Pouso Alegre, na noite deste sábado (21), pelo jogo de ida da semifinal, no Manduzão, às 18h30 (de Brasília). A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view) e do Sportynet. Clique para assistir no Premiere.
Ficha do jogo
Apesar da classificação com a melhor campanha do Estadual, a pressão sobre o trabalho do técnico Tite ainda não amenizou. A Raposa fechou a primeira fase com cinco vitórias e três derrotas, na liderança do Grupo C.
Do outro lado, o Pouso Alegre se classificou como melhor segundo colocado. O time comandado por Danilo somou 13 pontos, com quatro vitórias, um empate e três derrotas. Na primeira fase, o Rubro-Negro venceu o duelo contra o Cruzeiro.
Confira as informações do jogo entre Pouso Alegre x Cruzeiro
✅ FICHA TÉCNICA
POUSO ALEGRE X CRUZEIRO
CAMPEONATO MINEIRO - SEMIFINAL
📆 Data e horário: Sábado, 21 de fevereiro, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Manduzão, Pouso Alegre - MG
📺 Onde assistir: Premiere (canal fechado), Sportynet (canal fechado e YouTube)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: André Luiz Skettino
🚩 Assistentes: Felipe de Oliveira e Bernardo Pádua
📺 VAR: Emerson de Almeida Ferreira
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
POUSO ALEGRE (Técnico: Danilo)
Thiago Braga; Victão, Vanderley, Xandão, Matheus Nunes; Magé, Romário, Pedro Arthur, Gabriel Tota; Thiago Rubim e Marcelo Cauã.
CRUZEIRO (Técnico: Tite)
Cássio; William (Fagner), Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Christian, Matheus Pereira; Kaio Jorge, Arroyo (Wanderson).
