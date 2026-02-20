menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCruzeiro

Pouso Alegre x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações da semifinal do Campeonato Mineiro

As equipes decidirão uma vaga na final do Campeonato Mineiro

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 20/02/2026
10:40
Pouso Alegre x Cruzeiro (Foto: Arte Lance!
imagem cameraPouso Alegre x Cruzeiro (Foto: Arte Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Com a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro enfrentará o Pouso Alegre, na noite deste sábado (21), pelo jogo de ida da semifinal, no Manduzão, às 18h30 (de Brasília). A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view) e do Sportynet. Clique para assistir no Premiere.

continua após a publicidade

Ficha do jogo

POU
Cruzeiro_Esporte_Clube_(logo).svg (1)
CRU
Semifinal - Ida
Campeonato Mineiro
Data e Hora
Sábado, 21 de fevereiro, às 18h30 (de Brasília)
Local
Manduzão, Pouso Alegre - MG
Árbitro
André Luiz Skettino
Assistentes
Felipe de Oliveira e Bernardo Pádua
Var
Emerson de Almeida Ferreira
Onde assistir

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Apesar da classificação com a melhor campanha do Estadual, a pressão sobre o trabalho do técnico Tite ainda não amenizou. A Raposa fechou a primeira fase com cinco vitórias e três derrotas, na liderança do Grupo C.

Do outro lado, o Pouso Alegre se classificou como melhor segundo colocado. O time comandado por Danilo somou 13 pontos, com quatro vitórias, um empate e três derrotas. Na primeira fase, o Rubro-Negro venceu o duelo contra o Cruzeiro.

continua após a publicidade
Cruzeiro x Pouso Alegre, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Cruzeiro x Pouso Alegre, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
  1. Bruno Rodrigues é apresentado pelo Cruzeiro e abre o jogo sobre período lesionado
  2. Cruzeiro vence URT e garante classificação com melhor campanha do Campeonato Mineiro
  3. Matheus Cunha é apresentado pelo Cruzeiro e revela acolhimento de Tite e Pedrinho após lesão
  4. Anunciado pelo Cruzeiro, Bruno Rodrigues exalta melhorias estruturais na Toca da Raposa II
  5. Borussia Dortmund anuncia a contratação de Kauã Prates, cria do Cruzeiro

Confira as informações do jogo entre Pouso Alegre x Cruzeiro

✅ FICHA TÉCNICA
POUSO ALEGRE X CRUZEIRO
CAMPEONATO MINEIRO - SEMIFINAL

📆 Data e horário: Sábado, 21 de fevereiro, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Manduzão, Pouso Alegre - MG
📺 Onde assistir: Premiere (canal fechado), Sportynet (canal fechado e YouTube)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: André Luiz Skettino
🚩 Assistentes: Felipe de Oliveira e Bernardo Pádua
📺 VAR: Emerson de Almeida Ferreira

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

POUSO ALEGRE (Técnico: Danilo)
Thiago Braga; Victão, Vanderley, Xandão, Matheus Nunes; Magé, Romário, Pedro Arthur, Gabriel Tota; Thiago Rubim e Marcelo Cauã.

continua após a publicidade

CRUZEIRO (Técnico: Tite)
Cássio; William (Fagner), Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Christian, Matheus Pereira; Kaio Jorge, Arroyo (Wanderson).

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Mineiro!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias