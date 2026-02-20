Pouso Alegre x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações da semifinal do Campeonato Mineiro

Com a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro enfrentará o Pouso Alegre, na noite deste sábado (21), pelo jogo de ida da semifinal, no Manduzão, às 18h30 (de Brasília). A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view) e do Sportynet. Clique para assistir no Premiere.

continua após a publicidade

Ficha do jogo POU CRU Semifinal - Ida Campeonato Mineiro Data e Hora Sábado, 21 de fevereiro, às 18h30 (de Brasília) Local Manduzão, Pouso Alegre - MG Árbitro André Luiz Skettino Assistentes Felipe de Oliveira e Bernardo Pádua Var Emerson de Almeida Ferreira Onde assistir

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Apesar da classificação com a melhor campanha do Estadual, a pressão sobre o trabalho do técnico Tite ainda não amenizou. A Raposa fechou a primeira fase com cinco vitórias e três derrotas, na liderança do Grupo C.

Do outro lado, o Pouso Alegre se classificou como melhor segundo colocado. O time comandado por Danilo somou 13 pontos, com quatro vitórias, um empate e três derrotas. Na primeira fase, o Rubro-Negro venceu o duelo contra o Cruzeiro.

continua após a publicidade

Cruzeiro x Pouso Alegre, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Confira as informações do jogo entre Pouso Alegre x Cruzeiro

✅ FICHA TÉCNICA

POUSO ALEGRE X CRUZEIRO

CAMPEONATO MINEIRO - SEMIFINAL

📆 Data e horário: Sábado, 21 de fevereiro, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Manduzão, Pouso Alegre - MG

📺 Onde assistir: Premiere (canal fechado), Sportynet (canal fechado e YouTube)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: André Luiz Skettino

🚩 Assistentes: Felipe de Oliveira e Bernardo Pádua

📺 VAR: Emerson de Almeida Ferreira

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

POUSO ALEGRE (Técnico: Danilo)

Thiago Braga; Victão, Vanderley, Xandão, Matheus Nunes; Magé, Romário, Pedro Arthur, Gabriel Tota; Thiago Rubim e Marcelo Cauã.

continua após a publicidade

CRUZEIRO (Técnico: Tite)

Cássio; William (Fagner), Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Christian, Matheus Pereira; Kaio Jorge, Arroyo (Wanderson).

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Mineiro!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.