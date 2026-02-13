Declaração de Abel Ferreira sobre CBF e Globo divide opiniões: 'Não tem como'
Treinador pediu para ocorrer uma mudança nos horários das partidas noturnas
O Palmeiras venceu o Internacional por 3 a 1, na última quinta-feira (12), no Beira-Rio, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o resultado, o treinador Abel Ferreira protagonizou um pedido inusitado. Durante coletiva de imprensa, o português pediu para a CBF mudar os horários das partidas noturnas.
Em tom de desabafo, o técnico chegou a citar a Rede Globo, uma das emissoras detentoras dos direitos de transmissão do Brasileirão, para o pedido surtir efeito. A ideia de Abel Ferreira é adiantar os jogos noturnos, que normalmente, começam às 21h30 (de Brasília).
Nas redes sociais, a declaração do treinador dividiu opiniões. De um lado, torcedores dispararam contra o português, e chegaram a classificá-lo como "reclamão". Apesar disso, teve internauta que se manifestou a favor do pedido de Abel Ferreira. Veja o que disse o técnico e a repercussão abaixo:
— Se a CBF conseguir, com carinho e com atenção, pedir à Globo para que faça os jogos mais cedo, para eu não ter que chegar em casa às 4h da manhã… Porque nós não vivemos num país, nós vivemos num continente — disse o treinador do Palmeiras.
Como foi Internacional x Palmeiras?
Texto por: Vitor Palhares
A primeira etapa foi marcada por alternância no domínio da partida. Os primeiros minutos, no entanto, foram de bastante embate físico. Já na metade dos 45 minutos iniciais, Andreas Pereira cobrou escanteio na cabeça de Gustavo Gómez, que venceu pelo alto e abriu o placar.
O Internacional, então, passou a arriscar mais e a subir a marcação. Após bate e rebate dentro da área, Ronaldo finalizou com categoria e empatou o jogo.
Logo nos minutos iniciais da segunda etapa, Vitor Roque aproveitou confusão envolvendo Bruno Gomes e Mercado e chutou para vencer o goleiro Rochet.
A comissão técnica colorada respondeu à beira do campo e promoveu mudanças na equipe. Mas foi o Alviverde que voltou a ir às redes e dar números finais ao confronto. Luighi roubou a bola e acionou Lucas Evangelista, que rolou para Andreas Pereira marcar. Placar final: Palmeiras 3 a 1 Internacional.
O Internacional volta a campo no próximo domingo (15), quando encara o Ypiranga, pela semifinal do Campeonato Gaúcho. No mesmo dia, o Palmeiras encara o Guarani, fora de casa, já classificado ao mata-mata do Paulistão.
