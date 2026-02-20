Quem está fora? Veja desfalques e pendurados do São Paulo em decisão contra o Bragantino

O São Paulo enfrenta o Red Bull Bragantino neste sábado (21), às 18h30, em Bragança Paulista, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Quando o assunto é escalação, a tendência é de força máxima.

O Tricolor pode contar com retornos importantes. Robert Arboleda e Damián Bobadilla, que ficaram fora diante da Ponte Preta, voltaram a treinar na reapresentação do elenco, na quarta-feira. A apuração indica que não são tratados como presença garantida apenas por questão de ritmo, mas estão à disposição caso Hernán Crespo opte por utilizá-los.

Entre os desfalques, Ferreirinha pode seguir fora. O atacante não enfrentou a Ponte Preta devido a uma sobrecarga no adutor direito. Embora tenha ido a campo e participado de atividades com bola em intensidade controlada, sob supervisão dos preparadores físicos, ainda não está totalmente recuperado.

A situação é semelhante à de André Silva. O atacante está fora desde agosto do ano passado, em processo de transição física, e a expectativa é de retorno entre o fim de fevereiro e o início de março.

(Foto: CARLOS TORRES/Agencia Enquadrar/Gazeta Press) <br><br>

Pendurados e suspensos do São Paulo

O São Paulo não tem nenhum suspenso para o confronto, mas tem Wendell e Nahuel Ferraresi pendurados.

Resultados em Bragança Paulista

O jogo acontecerá com mando do Bragantino. Em 17 partidas disputadas em Bragança Paulista, o São Paulo venceu seis vezes, empatou três e sofreu oito derrotas.

Nessas condições, o aproveitamento tricolor é de 41%, enquanto o Bragantino soma 53%. O São Paulo marcou 25 gols como visitante, média de 1,5 por jogo, contra 20 do adversário, que registra 1,2 por partida. Os números são do Sofascore.