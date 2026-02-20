menu hamburguer
São Paulo

Após interesse do Flamengo, São Paulo deve renovar com Marcos Antonio

Tricolor quer proteger destaques do time

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 20/02/2026
13:03
Marcos Antonio chamou atenção nesta janela (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)
imagem cameraMarcos Antonio chamou atenção nesta janela (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)
O São Paulo está próximo de renovar o contrato de Marcos Antônio. A informação foi antecipada pela ESPN e confirmada pelo Lance!. O clube passou a tratar o tema como prioridade após o meia receber fortes sondagens do Flamengo nesta janela de transferências.

Além de um reajuste salarial, a diretoria pretende elevar a multa rescisória do jogador. A tendência é que o valor para clubes do exterior fique em torno de 100 milhões de euros, cerca de R$ 613 milhões, enquanto, para o mercado nacional, a cláusula deve se aproximar de R$ 900 milhões.

O processo é conduzido pelo executivo de futebol Rui Costa, que tem liderado as tratativas para ampliar vínculos de atletas considerados protagonistas no elenco. A expectativa é de que as conversas avancem nos próximos dias. O São Paulo também trabalha para renovar com nomes como Luciano, Jonathan Calleri e Lucas Moura.

Flamengo tem interesse em Marcos Antônio, do São Paulo (Foto: Renato Gizz/ESCOLÁSTICO FOTOGRAFIA/GazetaPress)
Flamengo tem interesse em Marcos Antônio, do São Paulo (Foto: Renato Gizz/ESCOLÁSTICO FOTOGRAFIA/GazetaPress)

Relembre o interesse do Flamengo em Marcos Antonio

O Flamengo tentou investir bastante em Marcos Antonio. A pedida chegou a girar em torno dos 25 milhões de euros. Marcos Antonio é considerado um dos principais jogadores do elenco. O São Paulo adquiriu o meia em definitivo junto à Lazio, em uma negociação avaliada em 26,3 milhões de euros, e entende que só aceitaria liberá-lo mediante uma compensação financeira compatível. O Tricolor não cogitou liberar o meia para o time carioca.

