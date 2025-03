Conmebol manda indireta para Textor e Botafogo sobre premiação da Libertadores

Em sorteio da fase de grupos da Libertadores, realizado nesta segunda-feira (17), o presidente Alejandro Domínguez anunciou que a premiação para o campeão da competição terá um aumento de um milhão de dólares em relação ao prêmio da última temporada. Durante o anúncio, o dirigente da entidade mandou uma indireta para o dono do Botafogo.

– Hoje estamos entregando mais de 302 milhões dólares. E como isso é possível? Transformando, mudando e fazendo um círculo virtuoso… Ano passado, a final da Libertadores foi tão grande que foi primeiro e o único jogo que melhor pagou no mundo. Graças a isso, puderam ajudar financeiramente a um clube na Europa. A Conmebol é a confederação que mais cresce no mundo. Esse ano vamos pagar 24 milhões dólares.

O clube europeu em que o presidente se referiu seria o Lyon, da França, por conta da parceria entre o Botafogo e a equipe francesa, ambos membros da Eagle Football, empresa de John Textor.

O time francês está enfrentando um transfer ban desde novembro, e segue impedida de contratar e inscrever jogadores, devido a uma dívida que ultrapassa os 500 milhões de euros. Em processo na Uefa, o empresário norte-americano indicou a premiação que o Botafogo recebeu pela Libertadores de 2024 como possibilidade para tentar salvar o Lyon de uma desclassificação de competições europeias.

Na resposta enviada à Uefa, Textor disse estar “explorando ativamente opções sustentáveis para assegurar a viabilidade de longo prazo do clube, incluindo contribuições projetadas para a próxima janela de transferências de inverno” e a “premiação da Conmebol relacionada ao Botafogo depois do título da Libertadores, receitas que são esperadas para impactar positivamente e beneficiar o Lyon".

Além disso, os clubes têm negociado atletas entre si desde o início da gestão do norte-americano, como é o caso de Lucas Perri e Thiago Almada, além da vinda de Adryelson, como empréstimo, na última janela de transferências.

O Botafogo volta a campo no sábado, dia 29 de março, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela primeira rodada do Brasileirão, a partir das 16h (de Brasília). Já na Libertadores, o Glorioso faz sua estreia contra o Universidad del Chile, em Santiago, no dia 2 de abril.