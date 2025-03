Bruno Guimarães dispara contra fala de presidente da Conmebol

Bruno Guimarães disparou contra o presidente da Conmebol, Alejandro Dominguez, que na noite de segunda-feira (16) declarou que uma eventual Copa Libertadores sem a presença de clubes brasileiros “seria como o Tarzan sem a Cheetah”. O volante da Seleção Brasileira disse que o cartola tem “muito mais coisas do que se preocupar do que em fazer piadas”, e criticou a punição dada pela Conmebol ao Cerro Porteño no caso envolvendo o atacante Luighi, do Palmeiras.

O volante concedeu entrevista coletiva no hotel onde a Seleção Brasileira está concentrada, em Brasília, no início da tarde desta segunda-feira. E demonstrou bastante incômodo com a fala de Alejandro Dominguez.

— Para mim, o presidente da Conmebol tem muito mais coisas a se preocupar do que fazer piada ou qualquer coisa do tipo sobre algo assim — disse Bruno Guimarães.

— A gente viu agora o que aconteceu com esse caso do Luighi. O que eu posso falar? Ainda mais a punição que ele deu ao Cerro Porteño. Para mim, foi uma falta de respeito tremenda — acrescentou o volante da Seleção Brasileira.

Bruno Guimarães pede que Conmebol 'cumpra a lei'

O jogador, porém, disse que não iria se manifestar muito sobre o tema pelo fato de defender o Brasil nas Eliminatórias.

— Eu vou tentar não me alongar, porque vestindo a camisa da Seleção e falando sobre Conmebol pode até acarretar alguma punição. Mas eu acho que eles têm coisas mais importantes a se preocupar e, finalmente, cumprir a lei.

A declaração de Alejandro Dominguez foi dada em entrevista após o sorteio da Libertadores e da Sul-Americana. Momentos antes, durante o evento, o presidente da Conmebol havia feito uma manifestação contra o racismo.

Nesta terça-feira, após a repercussão da fala, Domínguez publicou uma nota se desculpando. “A expressão que utilizei é uma frase popular e jamais tive a intenção de menosprezar nem desqualificar ninguém”, declarou, em parte do texto.