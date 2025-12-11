No caminho do hexa do Brasil, Marrocos divulga convocados para Copa Africana de Nações
Seleção está no grupo do Brasil na Copa do Mundo
No caminho do hexa do Brasil, o Marrocos divulgou a lista de convocados para a Copa Africana de Nações, que será disputada em dezembro e janeiro. A semifinalista no Mundial de 2022 contará com grandes nomes e entra na competição continental como uma das favoritas a conquistar o troféu.
O Marrocos contará com o lateral-direito Achraf Hakimi, que se recupera de uma lesão e se prepara para estar 100% para a Copa Africana de Nações. O jogador não deve viajar para a disputa do Mundial em que o Flamengo busca uma vaga na decisão, mas ser poupado nos próximos dias.
Além do astro do PSG, Marrocos conta com outros destaques em diversas posições, como Bounou, Mazraoui, Amrabat, Brahim Díaz e En-Nesyri. No total, a seleção conta com 26 nomes e é um indicativo do que pode aparecer na disputa da Copa do Mundo.
Sediando o evento, Marrocos faz sua estreia na Copa Africana de Nações diante de Comores, no domingo (21), às 16h (de Brasília). Na sequência, a equipe comandada por Walid Regragui encara Mali e Zâmbia, pelo Grupo A do torneio.
Marrocos é a pedra no sapato do Brasil na Copa do Mundo
Semifinalista na Copa do Mundo de 2022, Marrocos está na chave do Brasil no Mundial de 2026. No ciclo, as equipes se enfrentaram, e os africanos levaram a melhor com uma vitória por 2 a 1, na Data Fifa de março de 2023.
Em 2022, Marrocos foi responsável por eliminar a Bélgica na fase de grupos, além de ter passado por Espanha e Portugal no mata-mata da Copa do Mundo. Na semifinal, a equipe de Regragui foi derrotada pela França e na disputa de 3º lugar perdeu por 2 a 1 para a Croácia.
Convocados para a Copa Africana de Nações:
Goleiros:
- Yassine Bounou
- Munir El Kajoui
- El Mehdi Al Harrar
Defensores:
- Achraf Hakimi
- Mohamed Chibi
- Jawad El Yamiq
- Romain Saïss
- Abdelhamid Aït Boudlal
- Nayef Aguerd
- Adam Masina
- Noussair Mazraoui
- Anass Salah-Eddine
Meias:
- Oussama Targhalline
- Sofyan Amrabat
- Ismael Saibari
- Neil El Aynaoui
- Bilal El Khannouss
- Azzedine Ounahi
Atacantes:
- Brahim Díaz
- Ilias Akhomach
- Chemsdine Talbi
- Toussef El-Nesyri
- Ayoub El Kaabi
- Soufiane Rahimi
- Abdessamad Ezzalzouli
= Eliesse Ben Seghir
