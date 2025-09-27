Rayan comenta chances de Seleção e possível saída do Vasco

Rayan foi, mais uma vez, destaque do Vasco neste sábado (27), na vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, em São Januário, válida pela 25ª rodada do Brasileirão. O jovem de 19 anos abriu o placar para os donos da casa ainda no primeiro tempo.

➡️ Diniz indica jogador do Vasco à Seleção Brasileira: ‘Um dos melhores do mundo’

O gol do camisa 77 — 12º dele na temporada — foi assistido de perto pelo coordenador da Seleção Brasileira, Rodrigo Caetano, que observou o jogo no estádio. Sobre a possibilidade de vestir a Amarelinha, Rayan manteve os pés nos chão.

— Eu estou muito feliz pela vitória, só agradecer a Deus por mais uma partida e pelo gol também. Sobre Seleção, eu deixo no tempo de Deus, estou fazendo o meu trabalho aqui, dando o meu melhor, se Deus quiser um dia eu vou estar lá — disse o atacante.

Um dos principais jogadores do Vasco com apenas 19 anos, Rayan atrai interesse de times do exterior. O contrato da joia com o Cruz-Maltino se encerra em dezembro de 2026. Sobre uma possível saída do clube, o jovem afirmou que prefere deixar o assunto para os empresários.

— Eu deixo isso com meus empresários. Prefiro focar aqui no Vasco, no meu trabalho, no dia a dia, isso eu deixo com meu pai e com meus empresários — comentou.

Por fim, o camisa 77 avaliou o bom momento do Vasco em meio à sequência de jogos contra equipes da parte de cima da tabela. O Cruz-Maltino venceu Bahia e Cruzeiro e empatou com o Flamengo nos últimos três jogos e enfrenta o Palmeiras no meio de semana.

— A gente pensa em não parar. Daqui para frente tem o jogo com o Palmeiras, na quarta-feira, e é um jogo muito difícil, mas a gente vai lá buscar sempre a vitória. Se Deus quiser vamos sair com a vitória.

