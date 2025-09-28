A vitória do Vasco sobre o Cruzeiro no último sábado (27) foi acompanhada de perto pela equipe de observação da Seleção Brasileira. Coordenador executivo geral de seleções masculinas, Rodrigo Caetano esteve presente em São Januário e assistiu a uma grande exibição do Cruz-Maltino, liderada por alguns dos principais destaques da equipe na temporada.

Eleito o melhor jogador da partida, Paulo Henrique foi decisivo para o resultado de 2 a 0 par ao Gigante da Colina. O lateral-direito deu assistência para Rayan abrir o placar ainda no primeiro tempo e fez o segundo para garantir a vitória cruz-maltina. Presente na pré-lista da Seleção para a Data Fifa de setembro, ele comentou a possibilidade de vestir a Amarelinha e a presença da comissão técnica do Brasil no estádio.

— Eu acho que a convocação para a Seleção é sobre o que se faz numa constância. Não é um jogo que vai definir isso. Eu acredito, né? Isso é a minha forma de ver. Então, é claro que um jogo como esse é muito importante para confirmar alguma coisa para eles. Não sei o que se passa lá, mas é claro que um jogo desse é muito importante. Eu espero continuar fazendo partidas em alto nível para continuar ajudando o Vasco e se aparecer uma oportunidade de estar lá, eu estarpreparado — disse PH.

Quem também brilhou diante do Cruzeiro foi Philippe Coutinho. O camisa 10 do Vasco deu sequência à boa fase e foi o maestro da equipe na vitória, mesmo sem participar direto dos gols. Ele teve 47 ações com a bola e acertou 31 dos 33 (94%) passes que tentou na partida. Não à toa, deixou o campo aos 35 minutos do segundo tempo ovacionado pela torcida, que ecoava o canto "Coutinho é Seleção".

Nos últimos seis jogos, o meia fez três gols e deu uma assistência, comandando o Gigante no bom momento da equipe. A última convocação de Coutinho foi em junho de 2022, mas, se depender do técnico Fernando Diniz, o ídolo cruz-maltino é candidato a disputar a Copa do Mundo de 2026.

— Definitivamente, ele vai entrando no radar da Seleção. O Coutinho é um jogador que tem genialidade, e são poucos os que têm isso. Ele tem genialidade, está ficando com a forma física cada vez mais apurada. Todo mundo sabe que eu sou um cara que dá muito treino, e o Coutinho é um dos que mais treina. Tudo que a natureza falava e os aspectos normativos da fisiologia sugeririam ao Coutinho, nós estamos fazendo ao contrário. O Coutinho era poupado de treino e jogo. Hoje, ele treina e joga quase mais do que todo mundo — afirmou Diniz em entrevista coletiva.

— Às vezes eu tiro em jogos de caráter diferente. Hoje, jogou até os 30 do segundo tempo, e bem. O fato de a gente poder contar com um cara como o Coutinho facilita muito as coisas. O adversário respeita, o time fica mais confiante, e ele tem lampejos que não são coisas treináveis. Hoje ele fez uns cinco lances dos mais bonitos. É corta-luz, é toque de calcanhar, mudança de direção, enfiada de bola, drible. Ele é um cara que tá entrando em uma forma que, se continuar assim, é um postulante cada vez mais claro para disputar a Copa do Mundo — concluiu.

Philippe Coutinho, em ação pelo Vasco durante partida contra o Cruzeiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Por último, um dos grandes destaques do Vasco na temporada mais uma vez foi decisivo. Rayan fez o primeiro gol diante do Cruzeiro e, com a fase pouco artilheira de Vegetti, vai se consolidando como a referência técnica do ataque cruz-maltino.

Presença constante nas seleções de base, o atacante de 19 anos ainda não recebeu oportunidades na equipe principal do Brasil. Questionado sobre possível chance de ser convocado, ele manteve os pés no chão.

— Eu estou muito feliz pela vitória, só agradecer a Deus por mais uma partida e pelo gol também. Sobre Seleção, eu deixo no tempo de Deus, estou fazendo o meu trabalho aqui, dando o meu melhor, se Deus quiser um dia eu vou estar lá — disse o Rayan.

O Vasco volta a campo na próxima quarta-feira (1º) e visita o Palmeiras no Allianz Parque, às 19h (de Brasília), em jogo válido pela 26ª rodada do Brasileirão. No mesmo dia, às 15h, Carlo Ancelotti convoca a Seleção Brasileira para os amistosos com Coreia do Sul e Japão, na Data Fifa de outubro.

