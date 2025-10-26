CBF adia cerimônia de premiação da Série C após invasão de torcida da Ponte Preta
Macaca conquistou o título da Série C
A Ponte Preta venceu o Londrina por 2 a 0, na tarde deste sábado (25), no Moisés Lucarelli, em Campinas. O resultado garantiu o título do Campeonato Brasileiro da Série C para a Macaca, a primeira taça em 125 anos de história.
A euforia pela conquista da equipe de Marcelo Fernandes tomou conta do estádio. Os torcedores invadiram o gramado, muitos tentando buscar qualquer lembrança da conquista, como pedaços da rede. A confusão fez a premiação oficial ser adiada pela CBF.
A cerimônia estava prevista para ocorrer logo após o fim da partida, com a entrega das medalhas e do troféu. Em nota, a CBF informou que não houve condições de realizar o evento neste sábado, e que a premiação será remarcada para uma nova data, ainda a ser definida.
- A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informa que a cerimônia de premiação da Série C do Campeonato Brasileiro foi adiada em decorrência da invasão de campo ocorrida após a partida final realizada neste sábado (25), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP) - comunicou a CBF em nota oficial.
Campanha da Ponte Preta na Série C
Na primeira fase, a Ponte terminou em segundo lugar entre 20 clubes que disputaram o acesso ao G8. O time somou 36 pontos em 19 jogos, com 11 vitórias, três empates e cinco derrotas, um aproveitamento de 63%, inferior apenas ao do Caxias.
Na segunda fase, a Macaca liderou o Grupo C com 13 pontos, conquistando quatro vitórias em seis partidas. Na rodada final, superou o Guarani por 2 a 0, resultado que garantiu o retorno à Série B. No primeiro jogo, a Ponte Preta empatou por 0 a 0 com o Londrina, no Paraná, e liquidou a fatura em Campinas.
