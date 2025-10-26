menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Torcida da Ponte Preta ironiza craque Neto após conquista do título da Série C

Ex-jogador, revelado pelo Guarani, afirmou que torceria pelo Londrina

Avatar
Bruno Paixão Arruda de Matos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/10/2025
00:15
Faixa Ponte Neto
imagem cameraTorcedores da Ponte Preta ironizam Neto na final da Série C do Brasileirão (Foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

'A Ponte é campeã e o Neto é corno'. Foi assim que torcedores da Ponte Preta debocharam do ex-jogador, revelado pelo rival Guarani, estendendo uma faixa na arquibancada do estádio Moisés Lucarelli, palco da conquista do primeiro título nacional da Macaca, após 125 anos de história, neste sábado (25) com a vitória por 2 a 0 sobre o Londrina.

continua após a publicidade

Relacionadas

'Aí Londrina, vamos arrebentar com a Ponte Preta' afirmou Neto

Neto afirmara durante o programa 'Os Donos da Bola', da TV Bandeirantes, que torceria para que o Tubarão fosse o campeão da Série C do Campeonato Brasileiro. Veja:

Mas não foi bem o que aconteceu no Moisés Lucarelli. Os gols da Ponte foram marcados, na etapa complementar do jogo, por Toró e Elvis.

Ídolo do Guarani, Neto marcou 57 gols vestindo a camisa da equipe paulista

Revelado em 1985 pelo Bugre, José Ferreira Neto disputou mais de 200 partidas pelo time de Campinas. Ele fazia parte do elenco que ficou com o vice-campeonato brasileiro de 1986 e com o vice paulista, dois anos depois, onde marcou um gol de bicicleta contra o Corinthians clube que, mais tarde, também se tornaria ídolo da Fiel Torcida.

continua após a publicidade

Já a rivalidade entre os dois clubes de Campinas é enorme. Conhecido como Dérbi Campineiro, Ponte Preta e Guarani já disputaram 212 jogos em um confronto bastante equilibrado. São 71 vitórias para o Bugrão contra 70 triunfos da Macaca.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias