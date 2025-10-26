Torcida da Ponte Preta ironiza craque Neto após conquista do título da Série C
Ex-jogador, revelado pelo Guarani, afirmou que torceria pelo Londrina
- Matéria
- Mais Notícias
'A Ponte é campeã e o Neto é corno'. Foi assim que torcedores da Ponte Preta debocharam do ex-jogador, revelado pelo rival Guarani, estendendo uma faixa na arquibancada do estádio Moisés Lucarelli, palco da conquista do primeiro título nacional da Macaca, após 125 anos de história, neste sábado (25) com a vitória por 2 a 0 sobre o Londrina.
Relacionadas
- Futebol Nacional
Ponte Preta vence o Londrina por 2 a 0 e conquista a Série C
Futebol Nacional25/10/2025
- Futebol Nacional
Ponte Preta x Londrina: torcedores tentam invadir estádio da final da Série C
Futebol Nacional25/10/2025
- Ponte Preta
Promessa da Ponte Preta assina primeiro contrato profissional
Ponte Preta17/10/2025
'Aí Londrina, vamos arrebentar com a Ponte Preta' afirmou Neto
Neto afirmara durante o programa 'Os Donos da Bola', da TV Bandeirantes, que torceria para que o Tubarão fosse o campeão da Série C do Campeonato Brasileiro. Veja:
Mas não foi bem o que aconteceu no Moisés Lucarelli. Os gols da Ponte foram marcados, na etapa complementar do jogo, por Toró e Elvis.
Ídolo do Guarani, Neto marcou 57 gols vestindo a camisa da equipe paulista
Revelado em 1985 pelo Bugre, José Ferreira Neto disputou mais de 200 partidas pelo time de Campinas. Ele fazia parte do elenco que ficou com o vice-campeonato brasileiro de 1986 e com o vice paulista, dois anos depois, onde marcou um gol de bicicleta contra o Corinthians clube que, mais tarde, também se tornaria ídolo da Fiel Torcida.
Já a rivalidade entre os dois clubes de Campinas é enorme. Conhecido como Dérbi Campineiro, Ponte Preta e Guarani já disputaram 212 jogos em um confronto bastante equilibrado. São 71 vitórias para o Bugrão contra 70 triunfos da Macaca.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias