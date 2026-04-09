STJD toma decisão sobre suspensão de jogador do Flamengo

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) absolveu o volante Evertton Araújo, do Flamengo, pela expulsão na partida contra o Corinthians, disputada no último dia 22, na Neo Química Arena, pela oitava rodada do Brasileirão. Em julgamento realizado nesta quinta-feira (9), o atleta foi liberado para seguir atuando no Campeonato Brasileiro após decisão unânime.

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Evertton foi denunciado com base no artigo 254, inciso II, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de "atuação temerária ou imprudente". A defesa do Flamengo argumentou que o jogador tentou disputar a bola, sem intenção de atingir o adversário.

Com o entendimento, o tribunal optou por não aplicar punição. O volante poderia ser suspenso por até seis partidas. Ele cumpriu a suspensão automática diante do Red Bull Bragantino, na nona rodada.

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A expulsão ocorreu aos sete minutos do segundo tempo, após disputa com Breno Bidon. No lance, Evertton tocou na bola e, na sequência, atingiu o pé do jogador do Corinthians. O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima aplicou cartão vermelho direto e, mesmo após revisão do VAR, manteve a decisão contraria ao Flamengo.

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Árbitro apresenta cartão vemelho a Evertton Araújo, do Flamengo, em partida contra o Corinthians (Foto: Richard Callis /Fotoarena/Folhapress)

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