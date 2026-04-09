Pênalti anulado em Botafogo x Caracas revolta torcedores: 'Absurdo'
Caracas está vencendo o Botafogo no Nilton Santos
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O primeiro tempo de Botafogo e Caracas nesta quinta-feira (9), no Estádio Nilton Santos, pela primeira rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana, teve sua primeira polêmica. Um pênalti marcado pelo árbitro em campo, foi revisado no VAR e marcado que não foi falta.
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O lance foi em uma jogada do Matheus Martins recebendo na esquerda, Correa limpa a marcação e é derrubado na área por Fereira. Juiz apontou para a marca da cal e tinha confirmado a penalidade, no entanto, o árbitro Kevin Ortega analisou e cancelou o pênalti.
Nas redes sociais, torcedores do Botafogo não aceitaram a decisão da arbitragem, afirmando que a penalidade era clara, e o VAR chamou pra lance interpretativo.
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Veja os comentários:
Veja o lance:
Como chegam os times?
O Glorioso chega para o duelo de técnico novo. Franclim Carvalho foi apresentado, regularizado e já pode ficar à beira do gramado para comandar a equipe diante dos venezuelanos. O português assume após bom trabalho de transição feito por Rodrigo Bellão.
Bellão passou o bastão após duas vitórias importantes sobre Mirassol e Vasco, pelo Brasileirão, que amenizaram o clima de crise no Alvinegro. Agora, a missão é iniciar bem a trajetória na luta pelo título continental.
Do outro lado, o Caracas 12 vezes campeão venezuelano, ocupa apenas a 11ª colocação do campeonato local, com duas vitórias e cinco empates em dez jogos, mas vem em crescente. O time comandado pelo jovem técnico Fernando Aristeguieta, de apenas 33 anos, não perde há quatro jogos e tem recorte de duas vitórias e dois empates. Apesar disso, favoritismo todo do lado do Glorioso para o primeiro compromisso.
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X CARACAS (VEN)
SUL-AMERICANA - 1ª RODADA
📆 Data e horário: quinta-feira, 9 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+
🟨 Árbitro: Kevin Ortega (PER)
🚩 Assistentes: Michael Orue (PER) e José Castillo (PER)
🖥️ VAR: Pablo López (PER)
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