Acordo pacifica bastidores do Botafogo e abre caminho para novo investidor da SAF

Os bastidores políticos e administrativos do Botafogo ganharam um novo contorno neste domingo (24). Em meio a um cenário de instabilidade, o clube social e a Eagle Football Bidco assinaram um "acordo de paz" para encerrar as disputas judiciais sobre o controle da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) alvinegra. A informação é do "Canal do Manel" e confirmada pelo Lance!.

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Na última sexta-feira (22), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou a Arbitragem da FGV como o órgão competente para julgar questões societárias da SAF. A decisão representou uma vitória para a Eagle Bidco, pois suspendeu uma liminar da 2ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro e devolveu os direitos políticos da empresa, detentora de 90% das ações. O clube social possui os 10% restantes.

Apesar do respaldo jurídico para a retomada total de poder, a SAF mantém o planejamento com a possibilidade de continuidade do atual diretor-geral, Eduardo Iglesias, no comando das operações.

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John Textor e João Paulo Magalhães (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Com o "cessar-fogo" formalizado, os acionistas analisam três ofertas oficiais de compra que estão na mesa. A principal delas é a da GDA Luma, um fundo liderado por Gabriel de Alba, conhecido no mercado como o "pit bull dos negócios". A empresa é especializada em reestruturar ativos em crise financeira, desponta como a grande favorita e já possui relação com o clube, pois cedeu um empréstimo de US$ 25 milhões a John Textor em fevereiro.

Além da GDA Luma, as reportagens apontam que o Botafogo também avalia uma proposta oficializada por um grupo de investidores norte-americanos conhecido como Fundo do Texas. A terceira via envolve o próprio John Textor, atual sócio majoritário por meio da Eagle, que busca reformular a sua própria participação na instituição.

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A crise administrativa e financeira afeta de forma direta a manutenção do elenco. Para aliviar o caixa, o Botafogo precisa negociar atletas de peso. O zagueiro Alexander Barboza já teve a sua venda concretizada para o Palmeiras.

Alexander Barboza deixou o Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

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