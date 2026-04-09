Botafogo

Botafogo vai mal e empata com Caracas pela Sul-Americana na estreia de Franclim Carvalho

Glorioso saiu atrás do marcador, voltou bem para o segundo tempo, mas pecou no terço final

Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/04/2026
21:02
Alexander Barboza na partida entre Botafogo e Caracas (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Na estreia do técnico Franclim Carvalho, nesta quinta-feira (9), no Nilton Santos, pela primeira rodada do Grupo E Copa Sul-Americana, o Botafogo ficou apenas no empate por 1 a 1 com o Caracas, da Venezuela, e freou a sequência positiva. Correa abriu o placar para os visitantes no primeiro tempo, e Arthur Cabral deixou tudo igual.

O Glorioso volta a campo no domingo (12), contra o Coritiba, novamente em casa, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Botafogo em noite ruim

A missão alvinegra foi muito complicada mesmo jogando no Rio de Janeiro. Apesar de assumir o time embalado após duas vitórias consecutivas, sendo uma sobre o rival Vasco, Franclim Carvalho, técnico estreante, teve trabalho principalmente para concentrar o time em campo.

Na primeira etapa, quando o cenário parecia clarear com pênalti marcado em cima de Matheus Martins, o VAR apareceu para anular e frustrar os planos do Botafogo. Na reta final, aos 42, pouco antes do intervalo, o Caracas aproveitou uma das poucas idas ao ataque e abriu o placar com Correa.

Franclim Carvalho estreou como técnico do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Novamente o Botafogo se apresentou como um time desligado, o que prejudicou o desempenho no terço final no restante do duelo. Franclim ainda viu uma troca surtir efeito, com Arthur Cabral entrando no lugar de Matheus Martins e empatando o jogo logo com quatro minutos do segundo tempo.

Em uma noite muito abaixo do esperado, o Botafogo abusou de oportunidades. Foi visto um time que, quando chegou na área, não confiou na finalização. Foi assim em chegadas com Barrera, Danilo, Bastos e Allan, essa já nas últimas movimentações. Com futebol pobre, a igualdade no placar frustrou o Glorioso na primeira rodada da Sul-Americana.

✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 1 X 1 CARACAS (VEN)
SUL-AMERICANA - 1ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 9 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos
🟨 Árbitro: Kevin Ortega (PER)
🚩 Assistentes: Michael Orue (PER) e José Castillo (PER)
🖥️ VAR: Pablo López (PER)

Gols: Arthur Cabral 4'/2ºT (BOT) Correa 42'/1ºT (CAR)

Cartões amarelos: Bastos e Alexander Barboza (BOT)

⚽ ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho)

Raul, Vitinho (Mateo Ponte), Bastos, Alexander Barboza e Caio Roque (Hernández); Allan, Danilo, Álvaro Montoro e Santi Rodríguez (Jordan Barrera); Júnior Santos (Kadir) e Matheus Martins (Arthur Cabral).

CARACAS (Técnico: Fernando Aristeguieta)

Benítez; Fereira, Quintero, Mago e Yendis; Larotonda, Figueroa (Reinoso) e Correa; Lezama (Martínez), Covea (Uribe) e González (Adrián Fernández).

