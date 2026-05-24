Domínguez volta a citar evolução do Atlético, mas lamenta derrota: 'Merecia muito mais'

O Atlético foi castigado com um gol nos minutos finais da partida e acabou derrotado por 1 a 0 pelo Corinthians neste domingo, na Neo Química Arena. Após o jogo, Eduardo Domínguez elogiou o desempenho da equipe e afirmou que o resultado não refletiu o que foi visto em campo. O treinador destacou que o Galo merecia um placar melhor, ressaltando a evolução do time nas últimas partidas.

O Atlético foi castigado com um gol nos minutos finais da partida e acabou derrotado por 1 a 0 pelo Corinthians neste domingo, na Neo Química Arena. Após o jogo, Eduardo Domínguez elogiou o desempenho da equipe e afirmou que o resultado não refletiu o que foi visto em campo. O treinador destacou que o Galo merecia um placar melhor, ressaltando a evolução do time nas últimas partidas.

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Domínguez analisou o contexto da partida e, em sua visão, o Atlético teve as melhores chances do jogo e praticamente não sofreu grandes perigos defensivos. No entanto, o treinador destacou que a equipe não soube aproveitar os momentos em que poderia ter construído a vantagem no placar, o que acabou sendo determinante para o resultado final:

— A visão foi de um primeiro tempo onde a equipe competiu bem, foi superior ao rival. O rival quase não criou e nós criamos chances claras mas não sabemos concretizar as chances com clareza. Na segunda etapa a partida foi física e entendemos o que estávamos fazendo e fizemos bem. Tenho a sensação que tivemos situações igual ou melhores ao primeiro tempo. Estivemos quase perto de concretizar e aproveitar as chances.

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Evolução do Atlético

Domínguez também analisou a evolução do Atlético. O treinador afirmou que a equipe está em um nível próximo à média das demais equipes do Campeonato Brasileiro, destacando que o desempenho vem apresentando melhora ao longo das últimas partidas. No entanto, ele lamentou que essa evolução ainda não tenha se refletido em resultados positivos, já que os pontos não vêm sendo conquistados na mesma proporção da performance em campo:

— É sobre ficar em cima da média ou seguir na média. Isso não modifica onde estamos. O que me modifica é como atuou a equipe e poderíamos ter saído com um resultado melhor. Eu sigo vendo evolução da equipe, mesmo não conseguindo os pontos que mereciam, mas não é sobre merecimento. Seguir trabalhando e aceitando que estamos na média do torneio e temos que ajustar para sair da média. Sentimos que estamos melhorando e evoluindo — iniciou o treinador

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— Tem que ver o copo meio vazio e meio cheio, eu vejo os dois. Diante de uma vitória vê o copo meio cheio e na derrota vê o copo meio vazio. Um resultado trás estabilidade, mas pra mim o que da estabilidade é a equipe que esteve aqui e mereceu muito mais — finalizou o treinador

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Domínguez em Corinthians x Atlético Neo Química (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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