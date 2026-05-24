Thiago Mendes detona atuação do Vasco em derrota: 'Vergonhoso'
Capitão desabafa ao vivo após revés por 3 a 0 em São Januário
O Vasco foi derrotado pelo RB Bragantino por 3 a 0, neste domingo (24), em São Januário, pela 17ª rodada do Brasileirão. Em entrevista pós-jogo concedida ao "Sportv", o volante Thiago Mendes não poupou críticas à postura da equipe. O camisa 23 definiu o resultado como um vexame diante da torcida cruz-maltina e cobrou uma mudança drástica de atitude na sequência da temporada.
— Na verdade, é falar o que não aconteceu. Acho que nosso time não veio para o jogo. Resumindo, é isso. Acho que nosso time não jogou. Hoje foi um resultado vergonhoso — iniciou o volante.
Na sequência, Thiago Mendes demonstrou indignação pela atuação do Vasco. O volante admitiu que não esperava o resultado negativo em São Januário.
— Estou bastante chateado pelo resultado. Não esperava ter perdido em casa diante do nosso torcedor. Isso é frustrante para mim, pessoalmente, que sempre dou minha vida dentro de campo — completou.
Como foi Vasco 0x3 Bragantino?
O Vasco teve muita dificuldade em todos os setores no primeiro tempo e esbarrou nas próprias limitações técnicas. Fisicamente abaixo, a equipe carioca viu o Bragantino dominar o jogo. A partir dos 40 minutos, as investidas do Red Bull cresceram, empilhando boas chances que, quase sempre, pararam nas mãos de Léo Jardim. Mas, aos 46, veio a finalização precisa de Rodriguinho para abrir o placar. O meia conduziu a bola do meio do campo até a intermediária da grande área, onde encontrou confiança, encheu o pé e acertou um chutaço no lado esquerdo do goleiro cruz-maltino. Perdendo por 1 a 0, a equipe de Renato Gaúcho saiu vaiada para o vestiário, com destaque para o lateral-esquerdo Lucas Piton, que recebeu um uníssono xingamento da torcida.
O segundo tempo começou com um volume de jogo ainda maior para o Bragantino, que chegou a acertar uma bola na trave, aos 5 minutos, novamente com Rodriguinho. Poucos minutos depois, o Vasco teve a chance de empatar, mas Spinelli finalizou para fora, como já havia feito no 1° tempo. O domínio do Bragantino se manteve, justificando o segundo gol, aos 15 minutos. Isidro Pitta recebeu na pequena área e chapou para o gol. Após sofrer o segundo gol, o Vasco parecia querer reagir. Teve duas chances claras de gol na pequena área, com Spinelli e Brenner, mas ambos os atacantes desperdiçaram as finalizações. Nos minutos finais, o Bragantino recebeu um pênalti a seu favor, mas Eduardo Sasha isolou a cobrança.
