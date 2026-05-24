Alonso vê Atlético melhor e elogia desempenho, mas aponta problema na derrota para o Corinthians

No apagar das luzes, o Atlético foi derrotado por 1 a 0 pelo Corinthians na noite deste domingo (24), na Neo Química Arena, pela 17ª rodada do Brasileirão. O zagueiro Junior Alonso analisou a partida e elogiou o desempenho da equipe, mas destacou a falta de efetividade como um dos principais problemas.

No apagar das luzes, o Atlético foi derrotado por 1 a 0 pelo Corinthians na noite deste domingo (24), na Neo Química Arena, pela 17ª rodada do Brasileirão. O zagueiro Junior Alonso analisou a partida e elogiou o desempenho da equipe, mas destacou a falta de efetividade como um dos principais problemas.

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O defensor afirmou que o time foi superior em alguns momentos, porém não conseguiu converter as chances criadas e acabou sendo penalizado no fim com o gol que definiu a derrota:

— Acho que a gente foi superior ao adversário durante o jogo todo, com chances criadas, situações de gol. Mas se você não traduz em efetividade, fazer o gol fica difícil. Tomamos uma bola cruzada no finalzinho e sofremos o gol desse jeito. Ficamos triste pelo resultado, mas o rendimento eu acho que foi bom — analisou o zagueiro.

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O Atlético finalizou mais que o Corinthians, com 11 finalizações contra 10, porém foi menos eficiente, acertando apenas duas no alvo, contra quatro do time paulista. Na reta final, a equipe paulista foi mais precisa e decisiva, marcando o gol da vitória com um belo chute de Labyad, aos 42 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Atlético permanece com 21 pontos e ocupa a 12ª colocação na tabela. O Galo volta a campo na próxima quarta-feira (27), às 19h, na Arena MRV, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, contra o Puerto Cabello (VEN). Em seguida, encerra sua sequência de jogos antes da pausa para a Copa do Mundo no domingo (31), às 16h, contra o Vasco, em São Januário.

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Junior Alonso em Corinthians x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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