O Atlético-MG conseguiu importante vitória nos bastidores antes da partida desta quinta-feira. O clube conseguiu um efeito suspensivo, e Dudu poderá atuar contra o Flamengo, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, logo mais no Maracanã, às 21h30 (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

➡️STJD condena Dudu a seis jogos de suspensão e multa por ofender Leila, presidente do Palmeiras

O atacante Dudu, atualmente no Atlético-MG, foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) a seis jogos de suspensão e multa de R$ 90 mil em razão de ofensas destinadas a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, em uma rede social, em janeiro deste ano.

continua após a publicidade

O jogador foi denunciado com base no artigo 243-G, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê punição a quem praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou pessoa com deficiência.

Dudu já cumpriu duas partidas da suspensão inicial. O atacante não atuou contra Palmeiras e Flamengo na Copa do Brasil. Na Sul-Americana atuou normalmente, já que a suspensão é para competições da CBF.

continua após a publicidade

O efeito suspensivo do atacante Dudu é válido apenas para jogos da Copa do Brasil, no primeiro momento. Haverá um novo julgamento do caso, mas ainda sem data definida.

Confira as informações do jogo entre Flamengo e Atlético-MG pela Copa do Brasil

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X ATLÉTICO-MG

IDA - OITAVAS DE FINAL - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quinta-feira, 31 de julho, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE);

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

➡️ Jornalistas do Lance! palpitam nos jogos de ida da Copa do Brasil

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matías Viña; Jorginho (Evertton Araújo), Allan, Arrascaeta; Luiz Araújo (Bruno Henrique), Plata e Pedro.

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Saravia (Natanael), Lyanco, Alonso e Rabello; Alan Franco, Fausto Vera (Alexsander), Scarpa; Cuello, Dudu e Hulk.