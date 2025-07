O São Paulo divulgou a escalação para enfrentar o Athletico-PR no jogo de ida válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola nesta quinta-feira, dia 31 de julho, às 19h30 (de Brasília), no Morumbis.

A escalação do Tricolor tem algumas mudanças. Antes da partida, Crespo já havia adiantado: a estratégia seria um time misto, pensando tanto no desafio pelo Brasileiro no final de semana - contra o Internacional -, quanto no jogo de volta, que acontece na próxima semana na Ligga Arena.

As primeiras novidades começaram no banco. O argentino relacionou novas peças de Cotia para o confronto, com Maik, Leandro e Henrique Carmo.

Na defesa, uma grande surpresa: Rafael não estará presente. O jogador será poupado e não está no banco, logo, Jandrei assume a posição. Na zaga, com Ferraresi suspenso, o trio de zaga tem Arboleda, Alan Franco e Sabino. O venezuelano não foi relacionado após a expulsão contra o Naútico, pela terceira fase da competição.

O meio de campo chega com algumas mudanças na escalação do São Paulo, justamente por esta ideia de mesclar jogadores. Cédric, Pablo Maia, Marcos Antônio, Rodriguinho e Wendell foram as escolhas, com Pablo no lugar de Bobadilla, e Rodriguinho titular.

No ataque, Ferreirinha e André Silva, que retorna ao posto de titular. Luciano começa no banco.

Com duas vitórias por 2 a 1 sobre o Náutico, o São Paulo avançou na Copa do Brasil com autoridade. No jogo de ida, no Morumbi, a equipe tricolor saiu na frente ao vencer por 2 a 1 e repetiu o placar no duelo da volta, nos Aflitos, garantindo a classificação com 4 a 2 no agregado.

Na primeira fase, fora de casa, o Athletico-PR eliminou o Pouso Alegre, enquanto na segunda passou pelo Guarany de Bagé, na Ligga Arena, com vitória por 3 a 1. Por fim, na terceira fase, enfrentou o Brusque: empatou sem gols no jogo de ida, na Arena Joinville, e garantiu a classificação com triunfo por 1 a 0 em Curitiba.

São Paulo tem mudança no gol para enfrentar o Athletico (Foto: Anderson Romao/AGIF)

Escalação do São Paulo

O São Paulo chega escalado para enfrentar o Athletico com Jandrei; Arboleda, Alan Franco, Sabino; Cédric, Pablo Maia, Marcos Antônio, Rodriguinho e Wendell; Ferreirinha e André Silva.

Escalação do Athletico

O Athletico também chega em uma formação diferente. Com prioridade na Série B, o time escalado conta com muitos jogadores reservas. A equipe chega com Santos, Belezi, Léo Pelé e Habraão; Gastón Benavidez, Dudu, Patrick, Riquelme, Giuliano e Fernando; Alan Kardec.