O Flamengo divulgou os relacionados para a partida das oitavas de final da Copa do Brasil com o Atlético-MG. O jogo acontece nesta quinta-feira (31), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O treinador Filipe Luís apresentou novidades entre os atletas disponíveis para o jogo.

Três dos quatro reforços que chegaram ao Flamengo nesse mês poderão realizar suas estreias no jogo contra o Atlético-MG. Saúl Ñíguez e Samuel Lino, que vieram do Atlético de Madrid, e Emerson Royal, que veio do Milan, foram relacionados pela primeira vez por Filipe Luís e provavelmente estarão no banco de reservas contra o Galo. O lateral-direito falou com a Flamengo TV antes do jogo.

— To no meu país, isso é um grande passo. Tem grandes jogadores aqui, muitos eu já trabalhei junto, principalmente na Seleção. Então, eu já me sinto em casa. Ansioso para entrar em campo — disse.

Outra novidade é Ayrton Lucas. O lateral-esquerdo, que se lesionou no jogo contra o São Paulo pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, voltou a ficar à disposição de Filipe Luís. O camisa 6 teve um corte profundo no jogo após uma dividida com Enzo Diaz.

Por outro lado, Arrascaeta não estará no banco de reservas do Flamengo. O camisa 10 e artilheiro do time na temporada será poupado por Filipe Luís após uma longa sequência de participações em jogos do Rubro-Negro.

Confira os relacionados do Flamengo para o duelo com o Atlético-MG

Jogadores do Flamengo relacionados para o duelo com o Atlético-MG (Foto: Reprodução / X)

Confira as informações do jogo entre Flamengo e Atlético-MG pela Copa do Brasil

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X ATLÉTICO-MG

IDA - OITAVAS DE FINAL - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quinta-feira, 31 de julho, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE);

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matías Viña; Jorginho (Evertton Araújo), Allan, Arrascaeta; Luiz Araújo (Bruno Henrique), Plata (Wallace Yan) e Pedro.

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Saravia (Natanael), Lyanco, Igor Rabello (Alan Franco), Junior Alonso, Scarpa; Fausto Vera, Gabriel Menino, Cuello, Rony e Hulk.