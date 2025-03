Neymar, Piqué e mais famosos vão a festa ‘restrita’ de Rafaella

Rafaella Santos, irmã de Neymar, realizou na última terça-feira uma festa de aniversário "restrita" recheada de famosos, entre eles Gerard Piqué. A comemoração pelos 29 anos aconteceu no espaço Maison Dodoma, em São Paulo. As informações são do "portal Leo Dias".

Neymar faz a festa com famosos

Segundo a publicação, Neymar chegou ao local por volta de 22h40 para celebrar o aniversário da irmã Rafaella e ganhou a companhia do ex-companheiro Piqué. Além deles, outros nomes midiáticos marcaram presença, como Leo Picon e a dupla Matheus e Kauan.

O craque é esperado na manhã desta quarta-feira no CT Rei Pelé, onde o Santos dará início à preparação para a estreia do Campeonato Brasileiro. O jogador seguirá no tratamento de dores na coxa esquerda. No meio tempo, o jogador deve reforçar o elenco da Seleção Brasileira na Data Fifa.

A equipe alvinegra estreia no Brasileirão no dia 30 de março, às 18h30 (de Brasília), contra o Vasco, em São Januário. Até lá, o técnico Pedro Caixinha terá tempo para testar novas estratégias e ajustar a equipe.

Espaço exclusivo para Rafaella

A Maison Dodoma, espaço escolhido por Rafaella para o aniversário, foi inaugurado em São Paulo há poucas semanas e é exclusiva para membros. Neymar, irmão da influenciadora, é um dos sócios fundadores do local.

Piqué é surpresa

Segundo a reportagem do "portal Leo Dias", Piqué visita o Brasil durante as férias, e a presença na festa da irmã de Neymar, Rafaella, foi uma surpresa para muitas das outras personalidades convidadas.

Piqué é próximo de Neymar desde a parceria com o brasileiro no Barcelona, onde foram multicampeões. No mês passado, o nome do jogador viralizou no Brasil em meio à turnê da ex-esposa, Shakira, quando uma citação ao espanhol gerou vaias de fãs da cantora.