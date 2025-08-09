Carlos Miguel segue com o plano de ter mais minutos em campo e não descarta um retorno ao futebol do Brasil antes da disputa da Copa do Mundo. Entre os rumores de transferência, o Palmeiras aparece como um dos clubes interessados em reformular o setor e contratar um goleiro. Segundo apurou o Lance!, no entanto, o clube paulista sequer realizou contato, apesar de seguir atento a possíveis oportunidades de mercado.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

A prioridade do ex-goleiro do Corinthians, no entanto, é permanecer nas principais ligas da Europa, mas onde receba mais oportunidades e minutos em campo, principalmente por conta do Mundial, que será disputado no próximo ano nos Estados Unidos, Canadá e México.

Atualmente, o Palmeiras tem como prioridade a busca por um substituto para Richard Ríos, vendido ao Benfica, de Portugal, por 30 milhões de euros, com o Alviverde dono de 70% dos direitos econômicos. Além de um meio-campista, a diretoria busca um reserva para Piquerez na lateral-esquerda, após Vanderlan acertar com o Red Bull Bragantino.

continua após a publicidade

A tendência é que o Palmeiras busque um goleiro no mercado apenas ao término da temporada. No momento, Abel Ferreira possui Weverton como titular, Marcelo Lomba, em fim de contrato, como reserva imediato, e Aranha, que assumiu a posição de terceiro goleiro após Mateusão se transferir para o Alverca, de Portugal.

Carlos Miguel de saída do Nottingham Forest?

A informação sobre o interesse de Carlos Miguel em deixar o Nottingham Forest em busca de mais oportunidades foi divulgada inicialmente pelo jornalista Bruno Andrade e confirmada pela reportagem do Lance!.

continua após a publicidade

O vínculo atual de Carlos Miguel com o Nottingham Forest é válido até a metade de 2028. Com poucas oportunidades, o atleta procurou a diretoria do clube inglês para solicitar uma eventual mudança de ares e entrou na lista de dispensas do técnico Nuno Espírito Santo.

Após assumir a titularidade do Corinthians com a saída de Cássio, Carlos Miguel se transformou em um dos líderes do elenco e referência técnica. As boas atuações despertaram o interesse de clubes do exterior, e o jogador optou por um movimento à Premier League, atualmente considerada a liga mais disputada do mundo.

O goleiro, inclusive, acredita ter potencial para disputar uma das três vagas na posição para a Copa do Mundo e, para isso, atuar com frequência seria essencial para entrar no radar da comissão técnica liderada por Ancelotti.