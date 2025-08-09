Denílson avalia polêmica entre torcida do Palmeiras e Abel Ferreira: ‘Fala muito’

O Palmeiras perdeu para o Corinthians no Allianz Parque, nesta quarta-feira (6), por 2 a 0, e deu adeus a Copa do Brasil. Após a partida, a maior parte da torcida do Palmeiras presente no estádio vaiou e xingou Abel Ferreira. Ex-jogador do clube, Denílson comentou a polêmica em entrevista ao Lance!

Ao avaliar os candidatos ao título do Brasileirão, Denílson Show destacou o Flamengo, o Cruzeiro e o Palmeiras. Ele comentou a atitude da torcida do Palmeiras com Abel.

- Abel é chover no molhado. A gente fica obviamente incomodado. O torcedor é passional e a gente respeita isso, mas você vaiar um treinador que é o maior da história, dentro da sua própria casa. Deve ser um sentimento ruim para o treinador, mas o resultado fala muito. - começou Denilson

- Ainda mais diante de um grande rival, da forma que foi. Perde na casa do Corinthians, perde em casa, jogador a menos. Todo esse contexto fez com que o torcedor pensasse daquela forma - terminou Denílson sobre a polêmica entre Abel e a torcida do Palmeiras

Denílson avaliou a polêmica de Abel Ferreira no Palmeiras (Foto: Reprodução)

Leila rebate vaias e defende permanência de Abel no Palmeiras: ‘Inadmissível’

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira se pronunciou na tarde desta sexta-feira (8), na Academia de Futebol, e voltou a defender a permanência de Abel Ferreira. A mandatária afirmou entender as críticas de parte da torcida, que vaiou a equipe durante a eliminação na Copa do Brasil, mas revelou ser inadmissível duvidar da capacidade técnica do núcleo que comanda o futebol no clube.

- O torcedor tem todo o direito de criticar. Mas não posso admitir é duvidarem da capacidade do nosso treinador (Abel Ferreira) e comissão técnica. É inadmissível, ainda mais se tratando de um profissional que já se mostrou extremamente vencedor e profissional - disse.

A mandatária voltou a ressaltar o desejo em ampliar o contrato do profissional português e sua comissão técnica até dezembro de 2027, data que marca o término de seu segundo mandato à frente do Palmeiras.

- Tenho todo o interesse e luto para que o nosso treinador fique com a gente até dezembro de 2027. É meu desejo e isso que eu quero para o Palmeiras. Como presidente, tenho esse direito. Alguns têm direito de criticar, e eu tenho o direito de decidir - completou.