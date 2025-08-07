Diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros foi direto ao afirmar que o clube continua ativo no mercado e busca uma reposição para a saída de Richard Ríos, vendido ao Benfica, antes do término da janela de transferências.

Ao mesmo tempo, admitiu que a diretoria já sabia que o colombiano deixaria o clube após a disputa do Mundial de Clubes e se antecipou com a chegada de Lucas Evangelista, comprado por 4 milhões de euros junto ao Bragantino.

- Trouxemos o Lucas Evangelista já pensando nessa condição (a venda de Richard Ríos). Vamos, sim, buscar e encontrar outra peça para recompor e fortalecer a equipe. Mas sabemos que os atletas que temos hoje são extremamente capazes de levar o Palmeiras para onde ele tem que estar - afirmou o diretor em entrevista.

Ao ser questionado sobre o investimento de pouco mais de meio bilhão na temporada, Barros revelou acreditar que a reformulação estaria em um estágio mais avançado em relação ao que foi apresentado até o momento.

Para ele, é momento de aceitar as críticas externas, sejam elas direcionadas à comissão técnica, à diretoria ou ao elenco.

- Nós investimos e esperávamos que já estivesse rendendo. Todos nós nos cobramos muito diariamente. Precisamos entender o processo. Não tenha dúvida que nós somos cobrados. Da presidente para direção, para comissão e atletas - completou.

Palmeiras vira a chave após eliminação na Copa do Brasil

Apesar de ser eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil pela segunda temporada consecutiva, o Palmeiras segue vivo em duas competições: o Campeonato Brasileiro e a Libertadores.

No torneio nacional, volta a campo já no próximo domingo (6), quando recebe o Ceará, no Allianz Parque. Pela Libertadores, enfrenta o Universitario, do Peru, após garantir a melhor campanha na fase de grupos.