Carlos Eugênio Simon vê erro da arbitragem por não expulsar Bruno Henrique, do Flamengo

Jogadores e torcedores vascaínos ficaram na bronca com o árbitro Wagner Magalhães na derrota do Vasco para o Flamengo , no Maracanã. Atletas e o público questionaram a não expulsão de Bruno Henrique, atacante Rubro-negro, por uma cotovelada em João Victor, zagueiro do Cruz-Maltino. Em vídeo feito para a ESPN, o comentarista de arbitragem Carlos Eugênio Simon declarou que o atacante rubro-negro merecia o segundo amarelo e ser expulso da partida.

Com 24 minutos de jogo, Bruno Henrique já havia recebido cartão amarelo por reclamação e estava pendurado na partida. Seis minutos depois, ocorre o lance com o defensor do Vasco, que ficou caído no gramado, mas o árbitro não viu.

- Ele deveria ter recebido o segundo cartão amarelo, porque ele deixa o braço no rosto do adversário. Muito claramente um lance de cartão amarelo clássico. Ele acabou errando. O Bruno Henrique deveria ter sido expulso - disse o comentarista.

Por que o VAR não chamou?

Durante o programa SportsCenter, Simon explicou o motivo da 'ausência' da revisão pela arbitragem de vídeo. Por se tratar de um lance para amarelo, o VAR não pode acionar o árbitro da partida - haja vista que o recurso da tecnologia só é utilizada em lances de gol e cartão vermelho.

- Nenhum contexto de jogo vai ser avaliado por mim. Só quero pontuar a questão da linha do VAR. Não estou entrando no mérito do jogo. Em dez segundos, uma avaliação de um lance tão ajustado demonstra uma evolução do VAR em um nível absurdo de um jogo para o outro. Olhando, revisando, tentando ser o mais justo possível, pegando informações com o VAR, que a linha da tecnologia vem de baixo pra cima, por isso que a cabeça do Bruno Henrique fica fora da linha e dando a sensação de impedimento. É a imagem que nós temos, que tinha muito mais corte para esticar, e a cabeça do Bruno Henrique passa por fora da linha - declarou.

