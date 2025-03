Ex-Flamengo comemora vitória sobre o Vasco na semifinal do Carioca

Os crias do Flamengo nunca abandonam o clube. Assim como Vini Jr comemorou o gol de Bruno Henrique na vitória sobre o Vasco, no último sábado (8), no jogo de volta da semifinal do Carioca, o meio-campista Lucas Paquetá foi mais um a comemorar a classificação do Rubro-Negro.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o atleta do West Ham posta o momento com sua família assistindo ao duelo do estadual enquanto canta com os filhos o hino do Flamengo. Em primeiro momento, mostra a comemoração com o gol de empate do camisa 27, e em seguida, a comemoração com a vaga na final garantida.

Como foi a partida entre Flamengo e Vasco?

Com um início quente de jogo, o Flamengo começou melhor na partida com uma batida de fora da área de Bruno Henrique passando ao lado do gol de Léo Jardim. Na sequência, o Rubro-Negro quase abriu o placar com Varela aproveitando cruzamento de Arrascaeta na primeira trave e desviando para grande defesa do goleiro do Vasco.

O Cruz-Maltino respondeu aos 21 minutos com Nuno Moreira aproveitando cobrança de falta e recebendo cruzamento no segundo pau para finalizar e abrir o marcador. Cinco minutos após o gol, a equipe de Filipe Luís quase chegou ao empate com Léo Ortiz aproveitando cobrança de escanteio e cabeceando para outra boa intervenção de Léo Jardim. E aos 33 minutos, o Flamengo chegou a igualdade com Bruno Henrique sendo acionado na área por Arrascaeta livre de marcação e balançando as redes. No fim, Gerson saiu cara a cara com o goleiro do Vasco, mas optou por tocar para Plata no meio da área, e Lucas Freitas afastou o perigo.

Na segunda etapa, o confronto iniciou com menos intensidade, mas o Flamengo melhorou e dominou os minutos finais a partir das substituições. Aos 23 minutos, Plata foi acionado em profundidade, saiu cara a cara com Léo Jardim e bateu para grande defesa do goleiro. Após Piton afastar mal a bola, Luiz Araújo ficou com a sobra, limpou a marcação e finalizou no cantinho para virar a partida em favor do Rubro-Negro. Nos acréscimos, Loide Augusto foi acionado na área, cortou a defesa para o meio e bateu com força para defesa de Rossi, que garantiu a vitória do Rubro-Negro.

Agora, o Flamengo espera o vencedor do duelo entre Volta Redonda e Fluminense, neste domingo (9), no estádio Raulino de Oliveira, para conhecer seu adversário na final da competição. Filipe Luís disputa sua terceira final como treinador rubro-negro e vai em busca do bicampeonato.