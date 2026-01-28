Carlo Ancelotti acompanha a partida entre Fluminense e Grêmio no Maracanã

O treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, foi ao Maracanã na noite desta quarta-feira (28) para acompanhar a partida entre Fluminense e Grêmio pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O técnico faz a última convocação da seleção antes da Copa do Mundo de 2026 no mês de março. Os jogadores chamados por Ancelotti terão dois desafios: o primeiro contra a França, dia 26, em Boston, e depois a Croácia no dia 31, em Orlando,

+ Aposte no Fluminense no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

A Seleção integra o Grupo C da Copa do Mundo e fará sua estreia no dia 11 de junho, contra Marrocos, em Nova Jersey. Depois, encara o Haiti no dia 19, na Filadélfia, antes de fechar a fase de grupos diante da Escócia, no dia 24, em Miami.

➡️ Brasileirão quilométrico: os desafios do futebol em um país continental

Carlo Ancelotti na partida entre Fluminese e Grêmio, no Maracanã (Foto: Pedro Brandão/Lance!)

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Confira as informações do jogo entre Fluminense x Grêmio

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X GRÊMIO

SÉRIE A - 1ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: Record (TV aberta), Record Plus e R7; Premiere (pay-per-view) e CazéTV (Youtube)

continua após a publicidade

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Douglas Pagung (ES)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

⚽ ESCALAÇÕES

Escalação do Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato e Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy (Técnico: Luis Zubeldía)

Escalação do Grêmio

Weverton; João Pedro, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Arthur, Edenílson, Tetê e Amuzu; Carlos Vinicius.