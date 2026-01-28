Carlo Ancelotti acompanha a partida entre Fluminense e Grêmio no Maracanã
Treinador fará sua última convocação antes da Copa do Mundo em março
O treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, foi ao Maracanã na noite desta quarta-feira (28) para acompanhar a partida entre Fluminense e Grêmio pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.
O técnico faz a última convocação da seleção antes da Copa do Mundo de 2026 no mês de março. Os jogadores chamados por Ancelotti terão dois desafios: o primeiro contra a França, dia 26, em Boston, e depois a Croácia no dia 31, em Orlando,
A Seleção integra o Grupo C da Copa do Mundo e fará sua estreia no dia 11 de junho, contra Marrocos, em Nova Jersey. Depois, encara o Haiti no dia 19, na Filadélfia, antes de fechar a fase de grupos diante da Escócia, no dia 24, em Miami.
➡️ Brasileirão quilométrico: os desafios do futebol em um país continental
Confira as informações do jogo entre Fluminense x Grêmio
✅ FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE X GRÊMIO
SÉRIE A - 1ª RODADA
📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: Record (TV aberta), Record Plus e R7; Premiere (pay-per-view) e CazéTV (Youtube)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Douglas Pagung (ES)
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
⚽ ESCALAÇÕES
Escalação do Fluminense
Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato e Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy (Técnico: Luis Zubeldía)
Escalação do Grêmio
Weverton; João Pedro, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Arthur, Edenílson, Tetê e Amuzu; Carlos Vinicius.
