Domínguez reforça importância de Hulk para o Atlético-MG: 'Precisamos dos melhores'
Camisa 7 deu o passe para o gol de Cuello na vitória sobre o Inter
Nesta quarta-feira (11) o Atlético venceu o Internacional por 1 a 0 na Arena MRV, em jogo válido pela 5° rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o técnico Eduardo Domínguez falou sobre Hulk e ressaltou sua importância para a equipe.
El Barba foi questionado sobre a minutagem de Hulk e a parte física, tendo em vista a temporada completa e a idade do jogador. O treinador foi direto em sua resposta dizendo que precisa do atacante, mas que está em atenção sobre seus minutos em campo:
— Estamos em um momento delicado e precisamos dos melhores. Se Hulk não se sente bem ele vai me avisar. Fico perto dele para entende-lo, para ajuda-lo, para apoia-lo e para que siga crescendo e fazendo história, sua história no clube — afirmou Domínguez
— Hulk está dando o exemplo que está precisando nós todos. Sei que tenho que começar a tirar minutos, vamos ver se o próximo jogo vai começar ou sair do banco. Vou falar com ele para ver como está — disse o treinador.
Como foi Atlético x Inter
O jogo começou intenso e, logo no primeiro minuto, o Atlético abriu o placar. Hulk fez o passe para Cuello, que recebeu pela direita, avançou até a área e finalizou cruzado, sem chances de defesa para Rochet.
Após sofrer o gol, o Internacional passou a dominar a posse de bola e manteve grande volume ofensivo durante toda a primeira etapa. A equipe criou várias oportunidades perigosas diante do gol defendido por Éverson, mas faltou eficiência nas finalizações para chegar ao empate.
O Atlético, por sua vez, apostava em contra-ataques rápidos, porém tinha dificuldades para concluir as jogadas. Nos acréscimos do primeiro tempo, o Galo chegou a marcar o segundo gol, mas o lance foi anulado por impedimento.
O segundo tempo começou com o mesmo cenário: o Internacional pressionando em busca do empate. A equipe gaúcha seguiu criando boas chances, mas esbarrou nas defesas de Éverson e também na falta de pontaria de seu ataque. O Atlético manteve uma postura mais defensiva, com linhas baixas e organização na defesa, explorando novamente os contra-ataques.
A pressão do Inter continuou até os minutos finais, mas não foi suficiente para alterar o placar. O Atlético segurou a vitória por 1 a 0 e conquistou seu primeiro triunfo na competição.
