Gramado sintético, moda, Michael Jackson e mais: a apresentação de Lingard no Corinthians

Após quase uma semana no Brasil, o meia-atacante Jesse Lingard, novo reforço do Corinthians, enfim foi apresentado oficialmente com a camisa do clube paulista. Reforço para o time de Dorival Júnior, o jogador não escondeu o entusiasmo em vir para a América do Sul e apontou os motivos que ajudaram a fazer essa escolha.

Durante a coletiva de imprensa que durou quase uma hora, o inglês Jesse Lingard falou sobre diversos temas envolvendo sua chegada ao Corinthians. O meia comentou a conversa com Memphis Depay, a adaptação ao futebol brasileiro, a pressão de atuar no clube e sobre suas comemorações.

Cabe ressaltar que Jesse Lingard vem trabalhando com o elenco do Timão, mas ainda não foi relacionado para os jogos. O Corinthians prega cautela neste retorno, visto que o atleta não entra em campo desde novembro do ano passado, quando atuou na vitória por 2 a 1 do FC Seoul. Além disso, ainda aguarda a regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF).

Nesta quarta-feira (11), no confronto diante do Coritiba, além da coletiva de imprensa, apresentou o jogador aos torcedores que estiveram presentes na Neo Química Arena no intervalo da partida.

Veja abaixo toda coletiva do Jesse Lingard

Importância Memphis

"Eu falei com o Memphis um pouco. Falamos sobre o time, como o time joga. Sei que o Corinthians é um time grande, tive a certeza de que queria vir para cá. A torcida é apaixonante. Quero estar em campo com essa galera."

Jesse Lingard e Memphis Depay (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Importância diretoria

"Essas palavras têm uma força, falam da minha vinda para cá. Sou grato ao Marcelo, ao presidente, ao técnico, é uma honra estar aqui. É um novo momento para mim, vim aqui para vencer taças. As expectativas em um clube como o Corinthians são altas, vamos ter pressão, e eu gosto da pressão."

Futebol físico na América do Sul

"Não tenho problema com um futebol mais físico, gosto disso. Como jogador, quero jogar nos melhores times, nas melhores competições. Estou aqui para vencer. Não tenho problema com o futebol físico. Vejo mais intensidade aqui no Brasil, os treinos estão mostrando isso. Gosto desse desafio."

Como chega Lingard?

"Sou sempre feliz, gosto de criar oportunidades e trabalhar pesado. Gosto de trabalhar com meus companheiros, faço tudo para ganhar. Isso é um ponto forte na minha carreira. É sobre jogar 90 minutos todas as semanas. Não é sobre habilidade técnica, é sobre entender o futebol. Meu objetivo é criar chances de gol e dar assistências."

O que sabe sobre o futebol brasileiro?

"Eu não assisti muito futebol brasileiro, mas comecei a ver quando cheguei. É um jogo intenso, tático. Preciso dessa adaptação ao plano de jogo do técnico para entender como o time joga e como eu vou me adaptar a essa forma de jogar."

"Conhecia o futebol brasileiro, é gigante. É uma experiência nova. Tenho essa capacidade de me adaptar, não vai ser um problema. Estou motivado, quero estar em campo e ajudar o time."

Como pode ajudar taticamente?

"Vai depender da formação. Sempre fui um jogador versátil, gosto de jogar em várias posições. Depende do técnico, da formação que ele vai montar. Posso jogar em várias posições."

Primeiro inglês no Brasil

"Não sabia que eu era o primeiro inglês, fiquei sabendo agora, é uma honra. Já tinha escutado sobre as ligas brasileiras, são ligas fortes. Isso me deixa animado. Já ouvi falar de vários estrangeiros que jogam nas ligas brasileiras. Me falaram que eu gostaria tanto do Brasil que não ia querer mais sair. Eu vejo isso."

Desafio na carreira

"Acho que o futebol está sempre se desenvolvendo, está mudando. Muitas pessoas ficaram surpresas com o meu movimento. Não quero ficar parado, quero buscar desafios. O Corinthians é um dos maiores do Brasil, então estou motivado. Quero jogar em alto nível, ganhar taças. Queria vir para um dos maiores do Brasil e ganhar taças."

Lingard foi apresentado aos torcedores (Foto: Ettore Chiereguini/Agif/Gazeta Press)

Pressão no Corinthians

"O Corinthians é o maior time do Brasil, a pressão está aí. A expectativa é sempre muito alta. Os fãs vão estar presentes, vão apoiar. Gosto da pressão, já lidei com isso no passado. É sobre ganhar troféus."

Torcida do Corinthians

"Escutei, vi vários vídeos da torcida. Estou com fome, motivado. Quero estar em campo com os jogadores, curtir essa atmosfera. No intervalo, vai ser muito legal ter esse contato com a torcida."

Conhecendo o Brasil

"Já adoro São Paulo. Estou há duas semanas, estou amando. Visitei comunidades ontem, foi um sentimento incrível. É importante esse contato, mergulhar nessa cultura. O Memphis me ajuda bastante. Ele me disse para contar com ele, nós já saímos para jantar. Sei que ele vai mostrar mais lugares iguais."

"O país é muito importante, o clima é uma das melhores partes. Tenho pessoas ao meu redor que estão me levando a lugares legais. A comida é maravilhosa. Vou conhecer ainda mais lugares."

Outras propostas

"Fiquei muito feliz. É o maior time do Brasil, quando você recebe uma oferta dessas, é difícil dizer não. Conversei com o Marcelo [Paz] e com o técnico [Dorival Júnior], falamos sobre essa mentalidade vencedora. Depois dessa conversa, foi sobre mergulhar na cultura e trazer essa mentalidade vencedora para cá."

"Eu estava sem contrato, tinha várias propostas. Tem ofertas que chegam e aquelas que não são reais. É sobre fazer o acordo certo e saber para onde eu ia, não podia errar. É sobre ter disciplina para treinar, esse período foi estressante. Quando o Corinthians chegou com a oferta, não tinha outra escolha. Tinha ofertas de fora e de outros lugares, mas queria testar algo novo. É uma honra estar aqui."

Forma física

"Eu estou em forma. O treino tem sido intenso, estou me adaptando. Essa adaptação foi rápida. Tenho que resolver a minha documentação, meu estafe está resolvendo isso. Vou jogar em breve."

Marcelo Paz, Jesse Lingard e Osmar Stabile durante apresentação (Foto: Gil Guzzo/O Fotografico/Gazeta Press)

Hobbies

"Estou feliz, gosto de trazer essa energia boa. Gosto de estar alegre, fazendo piadas. Tenho essa personalidade alegre. Gosto de moda, tenho um canal no YouTube. Sou um cara humilde, gosto de cuidar da minha família. Estar aqui é um momento especial. Tenho que conhecer a língua, me adaptar. Vocês vão conhecer o Lingard em breve."

Quantidade de jogos no Brasil

"Para mim, não importa. Quanto mais jogos, mais competições, mais chances de vencer eu terei. Ano passado jogamos 70 jogos, para mim não é um problema. Temos um elenco grande, vai ter uma rotação, mas como jogador você quer jogar todos os jogos. É um jogo a cada três dias, preciso fazer bem o treino core e cuidar da alimentação."

O que mais impressionou no museu do Corinthians?

"Acho que a quantidade de troféus. É incrível ver isso. Sabia que o Corinthians era um time grande, mas vi o quão grande era o clube ao ver a sala de troféus. É muita história. Quero fazer parte dessa história, deixar um legado aqui."

Comemoração "Michael Jackson"

"Isso começou em 2017, eu estava tentando pensar num gesto que pudesse me conectar com o Michael Jackson. Eu treinei um pouco. Sobre minhas comemorações, eu dançava. Eu gosto de dançar, gosto de imitar o Michael Jackson, é um ídolo. Quando você faz um gol, você tem que celebrar. É incrível o sentimento, você tem que celebrar com a torcida e com o time. Para mim, também é sobre entretenimento."

Trabalho com mais jovens e liderança

"Acho que a experiência. Estive na Premier League por muito tempo, joguei com jogadores excelentes. Ano passado, pelo Seul, foi marcante, virei capitão. Gosto de apoiar os jogadores mais novos, eles ainda não sabem tanto. É importante criar essa conexão com eles dentro e fora de campo."

Comemoração igual Flaco López?

"Eu vi isso nas redes sociais. Ele já me viu fazendo isso, talvez, as iniciais dele também são JL. Ele pode me imitar. Eu fiz isso primeiro, mas ele pode continuar fazendo. Essa comemoração sempre vai ser minha."

Quando está pronto para jogar?

"Disciplina é um ponto-chave. Estar livre no mercado é difícil, não sabia qual seria meu time. Fui para Dubai, tirei férias. Treinei com meu treinador na Inglaterra. É sobre ter essa disciplina. Quando a oferta chegou, tinha que estar pronto. Cheguei há duas semanas, queria estar pronto quando chegasse."

Conversou com Dorival?

"Teria que ter falado com o treinador ontem, mas esquecemos. Vou conversar com ele essa semana. Posso jogar como 10 ou pela esquerda. Depende da formação. É assim que vou entregar o meu melhor."

O que acha do gramado sintético?

"Não tive tantas lesões. Grama sintética para mim não importa, não tenho problema. Não importa."

