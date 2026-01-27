menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Botafogo x Fluminense: informações de ingresso para o clássico pelo Carioca

Clássico será no domingo, no Nilton Santos

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/01/2026
22:06
Torcida do Fluminense no Nilton Santos no jogo contra o Botafogo pelo Brasileirão de 2025 (Foto: Lucas Merçon/FFC)
Torcida do Fluminense no Nilton Santos no jogo contra o Botafogo pelo Brasileirão de 2025 (Foto: Lucas Merçon/FFC)
O Fluminense abrirá a venda de ingressos para o jogo contra o Botafogo, pelo Campeonato Carioca, nesta quarta-feira (28), às 10h. Neste horário, os sócios-torcedores terão prioridade de compra, enquanto o público geral poderá comprar a partir das 18h.

A obrigatoriedade do acesso por biometria facial que vale no Maracanã vale também para o Nilton Santos, que receberá o clássico da quarta rodada. Os torcedores do Flu que já tiverem cadastro na plataforma do clube não precisam fazer novamente. Aqueles que não possuem devem fazer antes da compra do ingresso no site "fluminense.bepass.com.br".

➡️ Zubeldía retorna ao comando do Fluminense com missões claras

Mais informações e valores dos ingressos para o clássico

Haverá dois pontos físicos de comercialização: no sábado (30/1), na sede do Fluminense, em Laranjeiras, entre 10h e 20h; e no domingo, dia do jogo, na Bilheteria Oeste do Nilton Santos, entre 14h e 21h30. Os torcedores que forem fazer a compra em um desses locais deverá ter cadastrado a biometria facial antes.

Haverá gratuidade para crianças menores de 12 anos, idosos e pessoas com deficiência (PCD). O benefício deve ser retirado nos pontos de venda mediante apresentação da documentação comprobatória.

Veja os valores dos ingressos

  • Sócios: R$ 24
  • Inteira: R$ 80
  • Meia: R$ 40

Fluminense no Campeonato Carioca

Na quarta rodada do Carioca, o Fluminense venceu o Flamengo por 2 a 1, com gols de Kevin Serna e John Kennedy. A vitória colocou o Tricolor na liderança do Grupo A, com 9 pontos, dois a mais que Vasco e Volta Redonda, em terceiro e quarto lugar.

Se vencer o Botafogo na quinta rodada, o Tricolor pode confirmar antecipadamente vaga no mata-mata a depender do resultado dos demais times do grupo, embora a classificação esteja bem encaminhada. Depois do clássico, o último jogo será contra o Maricá, em 8 de fevereiro, no Maracanã.

Botafogo Fluminense
Botafogo e Fluminense em duelo pelo Brasileirão de 2025 (Foto: João Luna/Photo Premium/Gazeta Press)

