Torcedor do Internacional, Luis Fernando Verissimo está em UTI em Porto Alegre

Torcedor fanático do Internacional, o escritor Luis Fernando Verissimo está internado na UTI do Hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre com princípio de pneumonia. Segundo apurou Lance!, seu estado de saúde é grave e inspira cuidados. Em 2020, o cronista que teve seus textos publicados nos principais jornais do Brasil operou um câncer ósseo na mandíbula. Os bons resultados da cirurgia, porém, foram atropelados por um AVC e pelo mal de Parkinson, além de problemas cardíacos.

Filho do também escritor Erico Verissimo, o autor lançou em 2004 o livro Internacional – autobiografia de uma paixão, no qual descria sua relação com o clube. Ele completa 89 anos em setembro.

Internacional - autobiografia de uma paixão, livro de Luis Fernando Verissimo (Foto: Divulgação)

Verissimo parou de publicar

Cronista publicado ao longo de décadas por jornais como O Estado de S. Paulo, O Globo e Zero Hora, Verissimo parou de escrever devido às sequelas do AVC sofrido em janeiro de 2021. Ele também teve a fala afetada. As poucas palavras proferidas saem em inglês.

– São coisas soltas, yeah, thank you, stop. Não chega a fazer uma frase, mas é em inglês. De vez em quando, os rapazes que ficam com ele [fisioterapeutas e enfermeiros] dizem também Stop, No, Thank you, my friend – contou Lúcia, 81 anos recém completos, casada há 61 com o escritor, à Folha de S. Paulo.

Bem-humorado como é, logo que os problemas com a fala surgiram, ironizou sua notória introversão-quase-mudez.

– Um dia ele chegou a dizer: ‘Eu não falava porque não queria, agora não falo porque não posso’ – lembrou Lucia.

Autor criou personagens marcantes

Um dos mais importantes autores brasileiros, o cronista, romancista, humorista criou personagens marcantes da literatura, como O Analista de Bagé, A Velhinha de Taubaté, Ed Mort, Família Brasil e outros.

Ele vive com a esposa, Lúcia, e com o filho caçula do casal, Pedro, na histórica casa da família no bairro Petrópolis. A residência é a mesma onde viveram o pai, Erico, e a mãe dele, dona Mafalda.