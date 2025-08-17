menu hamburguer
Internacional

Torcedor do Internacional, Luis Fernando Verissimo está em UTI em Porto Alegre

Criador do Analista de Bagé, escritor gaúcho teve um princípio de pneumonia

Luis Fernando Verissimo, escritor
imagem cameraEscritor Luis Fernando Verissimo (Foto: Rodrigo W. Blum / Divulgação Unisinos)
Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 17/08/2025
16:43
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Torcedor fanático do Internacional, o escritor Luis Fernando Verissimo está internado na UTI do Hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre com princípio de pneumonia. Segundo apurou Lance!, seu estado de saúde é grave e inspira cuidados. Em 2020, o cronista que teve seus textos publicados nos principais jornais do Brasil operou um câncer ósseo na mandíbula. Os bons resultados da cirurgia, porém, foram atropelados por um AVC e pelo mal de Parkinson, além de problemas cardíacos.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Filho do também escritor Erico Verissimo, o autor lançou em 2004 o livro Internacional – autobiografia de uma paixão, no qual descria sua relação com o clube. Ele completa 89 anos em setembro.

Livro de Luis Fernando Verissimo
Internacional - autobiografia de uma paixão, livro de Luis Fernando Verissimo (Foto: Divulgação)

Verissimo parou de publicar

Cronista publicado ao longo de décadas por jornais como O Estado de S. Paulo, O Globo e Zero Hora, Verissimo parou de escrever devido às sequelas do AVC sofrido em janeiro de 2021. Ele também teve a fala afetada. As poucas palavras proferidas saem em inglês.

– São coisas soltas, yeah, thank you, stop. Não chega a fazer uma frase, mas é em inglês. De vez em quando, os rapazes que ficam com ele [fisioterapeutas e enfermeiros] dizem também Stop, No, Thank you, my friend – contou Lúcia, 81 anos recém completos, casada há 61 com o escritor, à Folha de S. Paulo.

Bem-humorado como é, logo que os problemas com a fala surgiram, ironizou sua notória introversão-quase-mudez.

– Um dia ele chegou a dizer: ‘Eu não falava porque não queria, agora não falo porque não posso’ – lembrou Lucia.

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Autor criou personagens marcantes

Um dos mais importantes autores brasileiros, o cronista, romancista, humorista criou personagens marcantes da literatura, como O Analista de Bagé, A Velhinha de Taubaté, Ed Mort, Família Brasil e outros.

Ele vive com a esposa, Lúcia, e com o filho caçula do casal, Pedro, na histórica casa da família no bairro Petrópolis. A residência é a mesma onde viveram o pai, Erico, e a mãe dele, dona Mafalda.

Livro de Luis Fernando Verissimo
O Analista de Bagé, livro de Luis Fernando Verissimo (Foto: Divulgação)

circulo com pontos dentroTudo sobre

