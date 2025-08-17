A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, neste domingo (17), os áudios da arbitragem de vídeo do polêmico gol do Corinthians na derrota para o Bahia, no último sábado. A gravação revela a complexidade da decisão, que paralisou o jogo por nove minutos e envolveu a checagem de duas possíveis irregularidades no mesmo lance.

Checagem dupla e a decisão final

A longa paralisação se deu pela necessidade de analisar duas situações distintas na jogada. O árbitro de vídeo, Rafael Traci, chegou a avisar o juiz de campo: "Zanovelli, vai demorar um pouquinho. São ações múltiplas".

O áudio divulgado pela CBF mostra que a decisão foi uma das mais complexas do campeonato e revela um processo longo e cheio de debates. Em um primeiro momento, o árbitro de campo, Paulo Cesar Zanovelli, iria anular o gol. A justificativa inicial do juiz era de que o atacante do Corinthians interferiu no goleiro do Bahia.

— Ele interfere na ação do goleiro sim, gente. Ele toca no goleiro sim, eu acho. Ele atrasa a passada do goleiro — disse Zanovelli em sua primeira avaliação, em diálogo com a cabine.

No entanto, o VAR, comandado por Rafael Traci, tinha uma visão diferente e rebateu, afirmando que "não há ação óbvia com impacto claro" que justificasse a anulação. Diante da discordância, em um procedimento incomum, Zanovelli o assistente para ir ao monitor e dar sua opinião.

Após rever o lance, o auxiliar concordou com a arbitragem de vídeo, afirmando que não houve a interferência. Apenas depois dessa consulta e de todo o debate, após nove minutos de paralisação, o árbitro principal validou o gol corintiano.

(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O jogo: derrota agrava a crise no Corinthians

Apesar do gol polêmico, o Corinthians não conseguiu evitar a derrota por 2 a 1 para o Bahia na Neo Química Arena, resultado que agravou a crise no clube. Com o sexto jogo seguido sem vitória no Brasileirão, o Timão caiu para a 13ª posição. Já o Bahia, em grande fase, chegou a oito jogos de invencibilidade e se firmou no G-4 da competição.