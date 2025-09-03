Capitão do Floresta celebra classificação inédita na Série C

O Floresta faz a melhor campanha de sua história na Série C do Campeonato Brasileiro. O time somou 27 pontos na primeira fase e, com o oitavo lugar, garantiu vaga no quadrangular final da competição - são oito classificados buscando o acesso.

Zagueiro e capitão do Lobo, Ícaro comemorou a classificação inédita e elogiou o trabalho que vem sendo feito no clube.

— Realmente essa classificação é a coroação de um trabalho muito sério de todos que fazem o Floresta. Desde a direção até os jogadores, todos os setores do clube têm a sua importância nesse feito que alcançamos. Como a gente fala, o Floresta é uma grande família, um ambiente muito bom. Todos nós estamos muito felizes com a classificação, isso tudo é fruto de muito trabalho e dedicação - disse o atleta, que marcou dois gols na competição.

Um dos pilares do time nessa primeira fase foi o sistema defensivo, com 15 gols sofridos em 19 jogos. A marca é a segunda melhor, empatada com a do São Bernardo e atrás dos números do Náutico (sete tentos sofridos).

Ícaro, zagueiro e capitão do Floresta (Foto: Kelly Pereira/Floresta EC)

Regulamento e próximo jogo

Serão dois grupos na segunda fase da Série C, com quatro equipes em cada um. O Floresta está no Grupo B, ao lado de Caxias, Londrina, São Bernardo. Os times duelarão dentro da chave em dois turnos, totalizando seis rodadas.

Os líderes de cada grupo decidirão o título em uma final de ida e volta. Quem ficar em segundo nas chaves garantirá o acesso à Série B.

— Tudo que a gente fez agora fica pra trás, não importa mais. Nós vamos ter grandes adversários pela frente, cada jogo precisa ser encarado como uma verdadeira final. Agora é tudo do zero, não importa quem classificou em primeiro ou em último, tudo será decidido nesses seis jogos e espero que a gente possa chegar bem nas partidas, fazer valer a nossa força nos jogos dentro de casa e buscar somar pontos fora, para que a gente possa coroar essa temporada histórica com o acesso para a Série B - contou Ícaro.

O Floresta volta a campo no próximo domingo (7), em casa, diante do Caxias. A bola rola a partir das 16h30 (de Brasília).