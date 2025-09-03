Ceará encerra janela de transferências com cinco reforços; veja
O meia Vina foi uma das chegadas
A janela de transferências fechou e, no período, o Ceará anunciou cinco reforços. O time continua na disputa do Brasileirão, buscando assegurar a sua permanência na elite do futebol nacional.
A principal contratação foi a do meia Vina, que retornou ao Vovô após passagem entre 2020 e 2023. O jogador acertou vínculo até o fim de 2026 e fez sua reestreia na derrota por 1 a 0 contra o Juventude.
O clube também negociou, junto ao Santos, a chegada por empréstimo do meio-campista Vinícius Zanocelo. O volante, cedido até o fim da atual temporada, ainda não estreou com a camisa alvinegra.
Outros dois empréstimos chegaram para o setor ofensivo. O atacante Paulo Baya foi cedido pelo Primavera-SP e o meia-atacante Rodriguinho foi emprestado pelo Cruzeiro. A dupla, que já estreou no Ceará, tem contrato até o fim da temporada.
Por fim, a última contratação anunciada foi a do atacante Lucca, que estava no Internacional. Cria da base alvinegra, o atleta assinou em definitivo até o fim de 2027. A estreia com o técnico Léo Condé ainda não aconteceu.
Próximo jogo do Ceará
Após a derrota para o Juventude, o Alvinegro terá uma pausa nos jogos. O time voltará a campo somente no dia 14 de setembro (domingo), fora de casa, diante do Vasco. O embate terá início às 20h30 (de Brasília).
O clube de Porangabuçu está em 11º lugar na Série A, com 26 pontos conquistados em 21 jogos. A distância atual para o Z4 é de quatro pontos.
O Ceará recebeu o Juventude na Arena Castelão e perdeu por 1 a 0. De volta ao clube, o meia Vina fez a sua reestreia pelo Alvinegro. Analisando números, a equipe soma duas vitórias em seus últimos dez jogos.
