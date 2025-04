Onde assistir à Série C? Entenda divisão dos direitos de transmissão

A Série C do Campeonato Brasileiro 2025 começa neste sábado (12) com novidades importantes no cenário da transmissão. Pelo terceiro ano consecutivo, o canal Nosso Futebol será o responsável por exibir todas as partidas do torneio. No entanto, uma mudança significativa movimentou o mercado: a Band acertou a entrada na competição e transmitirá dois jogos por rodada na TV aberta.



📺 Onde assistir aos jogos da Série C?

✅ Nosso Futebol (Youtube)

1 jogo gratuito por rodada

✅ Nosso Futebol+ (PPV)

Todos os jogos disponíveis via pay-per-view

✅ Band (TV aberta)

2 jogos por rodada aos sábados à tarde

A chegada da Band representa o retorno da emissora à Série C após dois anos. A rede transmitiu a competição até 2022 em parceria com o streaming DAZN, com bons índices de audiência, principalmente em praças como Salvador (BA) e Belém (PA), com partidas de Vitória e Paysandu.

Público-alvo e destaques da primeira rodada

Com forte apelo regional, a Band vai priorizar partidas com maior potencial de audiência. Um dos jogos será direcionado ao público do Nordeste, especialmente Recife, por conta da presença do Náutico. O outro terá foco no interior de São Paulo, destacando as tradicionais Ponte Preta e Guarani, de Campinas.

👉 Para a primeira rodada, o confronto entre Figueirense x Ponte Preta já está confirmado. A tendência é que Botafogo-PB x Confiança complete a rodada da Band, mas a decisão final ainda não foi oficializada.

Formato da competição

⚽ Diferente das Séries A e B, a Série C tem uma fórmula única:

Na primeira fsae, todos jogam contra todos em turno único

Os 8 melhores avançam para a segunda fase

para a segunda fase Os 4 últimos são rebaixados para a Série D

Na segunda fase, há dois grupos com 4 equipes

Os 2 melhores de cada grupo sobem para a Série B

Com clubes tradicionais como Ponte Preta, Guarani, Náutico, Figueirense, Confiança e Ituano, a Série C de 2025 promete equilíbrio, rivalidade e, agora, mais visibilidade para o torcedor brasileiro.

